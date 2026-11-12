i Nicolo Zaniolo und David Alaba IMAGO/Jonathan Moscrop Was ihn beeindruckt "Echter Champion!" Star-Kollege schwärmt von Alaba David Alaba fehlt Udinese zwar verletzt. Teamkollege Nicolo Zaniolo schwärmt vom ÖFB-Star dennoch in höchsten Tönen. Von Sport Heute 12.11.2026, 10:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Start in seine neue Ära in Italien verlief holprig. David Alaba wechselte nach dem Sommer nach langer Klubsuche zu Udinese in die Serie A. Beim Heim-Debüt musste er verletzt ausgewechselt werden, fehlt seither mit Wadenproblemen und musste auch dem ÖFB-Team absagen.

Auf dem Feld hatte der Wiener also bisher nicht viel Chance, sein Können zu zeigen. Dennoch hat er in seiner Wahlheimat bereits einen guten Eindruck hinterlassen.

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Die unglaubliche Klub-Karriere von ÖFB-Star David Alaba i ?

Besonders Teamkollege Nicolo Zaniolo (27) ist vom prominenten Neuzugang begeistert. Der Italiener bezeichnet den ehemaligen Real-Madrid- und Bayern-Profi als "echten Champion" und freut sich bereits darauf, gemeinsam mit ihm auf dem Platz zu stehen.

"Davids Ankunft zeigt die Stärke und den Ehrgeiz des Vereins", erklärt Zaniolo. Udinese wolle sich nicht auf den positiven Ergebnissen der vergangenen Saison ausruhen, sondern noch mehr erreichen. Alaba soll dabei eine entscheidende Rolle spielen. "Er wird uns zweifellos unschätzbare Erfahrung und eine Siegermentalität bringen", schwärmt der Offensivspieler.

Besonders beeindruckt ist Zaniolo aber nicht von Alabas Titelsammlung, sondern von dessen Auftreten. "Er ist mit größter Bescheidenheit angekommen. Genau das unterscheidet einen echten Champion von einem Spieler, der einfach nur sehr gut ist", erklärt der Italiener. Für seinen neuen Mitspieler hat er ausschließlich lobende Worte übrig.

"Er ist einer der Spieler, die wir gebraucht haben. Ich kann es kaum erwarten, an seiner Seite zu spielen", legt Zaniolo nach. Auf das gemeinsame Debüt muss der Italiener allerdings noch warten. Der 27-Jährige fällt derzeit verletzt aus und verpasst deshalb auch das Spiel gegen Udinese.

Zaniolo selbst hatte im vergangenen Sommer seinen Vertrag bei Udinese verlängert, nachdem der Klub ihn fix von Galatasaray verpflichtet hatte. Trotz Interesses anderer Vereine wollte er bleiben. "Udinese ist für mich wie eine Familie", betont er. Mit Alaba an seiner Seite hofft der Italiener nun auf den nächsten sportlichen Schritt.