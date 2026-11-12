i Michael carrick GEPA pictures Nachfolger schon fix? Trainer-Beben! Manchester United feuert Carrick Trainer-Beben bei Manchester United! Nach einem katastrophalen Saisonstart ziehen die "Red Devils" die Reißleine und entlassen Michael Carrick. Von Sport Heute 12.11.2026, 12:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Trainer-Knall in der Premier League! Manchester United zieht nach einem katastrophalen Saisonstart die Reißleine und trennt sich von Trainer Michael Carrick. Der Nachfolger des 45-Jährigen soll bereits in den Startlöchern stehen.

Die "Red Devils" gaben die Entlassung während der zweiten Länderspielpause der Saison offiziell bekannt. "Nach einem enttäuschenden Saisonstart ist der Klub zu der äußerst schwierigen Erkenntnis gelangt, dass eine Veränderung notwendig ist, um unsere Ziele zu erreichen", teilte der englische Rekordmeister mit.

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Dabei hatte Carrick erst im Jänner das Traineramt bei seinem ehemaligen Verein übernommen. Zunächst als Interimslösung verpflichtet, führte der frühere Mittelfeldspieler Manchester United auf den dritten Tabellenplatz und empfahl sich damit für eine langfristige Zusammenarbeit.

In der laufenden Saison folgte allerdings der Absturz. Nach einem 5:2-Erfolg gegen Ipswich Ende August gelang United kein einziger Premier-League-Sieg mehr. Mittlerweile liegen die "Red Devils" auf dem 18. Tabellenplatz und damit mitten in der Abstiegszone. Auch im englischen Ligapokal musste der Traditionsklub bereits die Segel streichen.

Etwas besser läuft es in der Champions League. Dort hält Manchester United nach vier Spielen bei zwei Siegen und zwei Niederlagen. Mit Rang 17 wäre der Klub derzeit für die Play-offs zur K.o.-Phase qualifiziert.

Trotz der sportlichen Krise verabschiedete sich der Verein mit lobenden Worten von Carrick. "Michael ist und bleibt eine Legende von Manchester United. Genau wie zu seiner Zeit als Spieler hat er sich auch während seiner gesamten Zeit seit seiner Rückkehr zum Verein durch höchste Hingabe und Professionalität ausgezeichnet", heißt es in der Mitteilung.

Ein möglicher Nachfolger wird bereits heiß gehandelt. Laut Medienberichten sollen sich die Verantwortlichen mit US-Nationaltrainer Mauricio Pochettino mündlich auf eine Zusammenarbeit geeinigt haben. Der Argentinier, der bereits Tottenham und Chelsea trainierte, soll laut "Guardian" eine Ausstiegsklausel von rund neun Millionen Euro besitzen.

Offiziell bestätigt ist die Verpflichtung des 54-Jährigen allerdings noch nicht. Manchester United erklärte lediglich, möglichst rasch einen neuen Cheftrainer präsentieren zu wollen.