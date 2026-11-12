i Pierre Sage Reuters Neuer Top-Kandidat Glasner-Nachfolger bei Crystal Palace schon gefeuert Trainer-Beben bei Crystal Palace! Fünf Monate nach dem Abschied von Oliver Glasner muss auch sein Nachfolger gehen. Von Sport Heute 12.11.2026, 14:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Paukenschlag in der Premier League! Crystal Palace hat sich nach nur fünf Monaten von Trainer Pierre Sage getrennt. Der 47-jährige Franzose hatte im Juni die Nachfolge von ÖFB-Trainer Oliver Glasner angetreten. Nach einem katastrophalen Saisonstart und zuletzt vier Niederlagen in Folge zieht der Londoner Klub nun die Reißleine.

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Besonders bitter: Unter Glasner hatte Crystal Palace noch große Erfolge gefeiert. Der österreichische Trainer führte die "Eagles" in diesem Jahr zum Triumph in der Conference League. Nur wenige Monate später ist von der Euphorie nichts mehr übrig. Palace liegt mittlerweile am Tabellenende der Premier League.

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Sage sollte nach Glasners Abschied die erfolgreiche Arbeit des Österreichers fortsetzen. Der Franzose brachte Erfahrung aus seiner Zeit bei Olympique Lyon und dem RC Lens mit. Doch in London konnte er die Erwartungen nicht erfüllen. Nach der jüngsten Pleitenserie ist seine Amtszeit bereits wieder Geschichte.

Die Suche nach einem neuen Trainer läuft offenbar schon auf Hochtouren. Laut englischen Medienberichten vom Donnerstag gilt Thomas Frank als aussichtsreichster Kandidat. Der Däne war zuvor unter anderem bei Brentford und Tottenham tätig und kennt die Premier League bestens.

Für Crystal Palace beginnt damit nur wenige Monate nach dem Ende der erfolgreichen Glasner-Ära die nächste Trainersuche. Statt an den europäischen Triumph anzuknüpfen, kämpfen die Londoner nun gegen den Absturz. Wer den Klub aus der Krise führen soll, ist noch offen.