i Frankreich gegen Italien IMAGO/ZUMA Press Wire Nations-League-Hit Hier läuft Italien gegen Frankreich heute live im TV Italien empfängt heute Frankreich zum Spitzenspiel der Nations League. Wo die Partie in Österreich in TV und Livestream zu sehen ist. Von Sport Heute 12.11.2026, 14:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am fünften Spieltag der Liga A, Gruppe 1 kommt es am Donnerstagabend im San Siro zum Duell zwischen Italien und Frankreich. Anpfiff in Mailand ist um 20.45 Uhr.

Das Hinspiel in Frankreich endete 1:1. Vor dem fünften Spieltag führt Frankreich die Gruppe an, Italien liegt dahinter auf Rang zwei. Für beide Teams geht es damit um einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale.

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Wo läuft Italien gegen Frankreich heute live?

PULS 4 überträgt Italien gegen Frankreich kostenlos im österreichischen Free-TV. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 20.15 Uhr, Anstoß ist um 20.45 Uhr.

Phillip Hajszan und Johnny Ertl melden sich live aus dem San Siro, kommentiert wird die Partie von Florian Knöchl.

Auch online können Fans kostenlos dabei sein: Über Joyn gibt es die PULS-4-Übertragung im Live-Stream.

Zusätzlich zeigt DAZN das Nations-League-Spiel in Österreich im kostenpflichtigen Live-Stream. PULS 4 und DAZN gehören zu den offiziellen Übertragungspartnern der Nations League in Österreich.

Anstoß zwischen Italien und Frankreich ist am Donnerstag um 20.45 Uhr.