i Mbuyi traf und schied mit Brummschädel aus. GEPA pictures Auer-Traumtor Rapid schlägt Ex-Trainer 3:0, Sorge um Goalgetter Rapid nutzte die Länderspielpause für ein Testmatch gegen FC DAC 1904. Die Hütteldorfer gewannen mit 3:0, Claudy Mbuyi schied verletzt aus. Von Sport Heute 12.11.2026, 16:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Rapid surft auf der Erfolgswelle, sogar in der Länderspielpause. Der Liga-Spitzenreiter absolvierte auf dem Trainingsgelände im Prater einen Test gegen FC DAC 1904. Der slowakische Tabellenführer wird von Robert Klauß, dem Ex-Betreuer der Wiener, gecoacht.

Rapid gewann souverän mit 3:0. Claudy Mbuyi (44.) besorgte kurz vor der Pause das 1:0, Louis Schaub erhöhte nach dem Wechsel per Kopf (54.). Highlight: Das 3:0 von Jonas Auer (71.), dem einen Volley-Kracher ins Kreuzeck gelang.

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Wermutstropfen: Mbuyi schied kurz nach der Pause mit Verdacht auf Gehirnerschütterung aus. Der Stürmer war mit einem Gegenspieler zusammengekracht.

"Wir wollten dann kein Risiko bei ihm eingehen", meinte Trainer Johannes Hoff Thorup. Über die Leistung sagte der Däne: "Sie war okay. Wir waren in unseren Entscheidungen und Bewegungen ein bisschen langsamer, aber insgesamt war es positiv."

Daniel Nunoo feierte nach langer Verletzungspause sein Comeback. Auch Jean Marcelin kam – wie einige Youngsters – zu einem Kurzeinsatz.

Die Rapid-Kicker dürfen nun drei Tage lang durchschnaufen. Weiter geht es am Samstag kommender Woche auswärts gegen den GAK.

SK RAPID - DAC 1904 3:0

Tore: Mbuyi (44.), Schaub (54.), Auer (71.)

Rapid mit: Hedl (46. Gartler); F. Demir, Ahoussou (70. Marcelin), Cvetković (46. Raux-Yao), Auer; Schaub (88. Ozvold), Seidl (86. Jakupi); Tilio, Adamsen, Nunoo (24. Dahl); Mbuyi (48. Szladits)