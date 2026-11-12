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Tormann Jesus Owono legt eine Pause ein.
Tormann Jesus Owono legt eine Pause ein.
IMAGO/NurPhoto
Tormann-Comeback offen

Nach Todes-Drama: "Wir werden ihm den Freiraum geben"

Nach dem tödlichen Zusammenprall mit Jesus de Miguel soll Tormann Jesus Owono selbst über seine Rückkehr entscheiden. Der Trainer will ihm Zeit geben.
Von Sport Heute
12.11.2026, 18:47
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Wann Jesus Owono wieder auf dem Fußballplatz steht, soll der Tormann selbst entscheiden. Das erklärte Carles Manso, Trainer des FC Andorra, vor dem spanischen Zweitligaspiel am Samstag bei UD Almeria.

Todesursache von Fußballer ist jetzt geklärt

"Wir werden ihm den Freiraum geben, ganz frei zu entscheiden, ob und wann er zurückkehren möchte. Er kann diese Entscheidung treffen, wann immer er den richtigen Zeitpunkt dafür sieht und sich wirklich dazu bereit fühlt", führte der Coach aus.

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    Spanischen Medienberichten zufolge dementierte Manso, dass der 25-Jährige über einen Rücktritt nachdenke.

    Bei einem Foul war Owono weit aus seinem Tor geeilt und mit Jesus de Miguel zusammengeprallt. Der Angreifer von CD Teneriffa erlitt einen Herzstillstand und starb am folgenden Tag im Krankenhaus. Er wurde nur 30 Jahre alt.

    Die spanische Polizei nahm Ermittlungen gegen Owono auf. Laut der Nachrichtenagentur AP geht es um mögliche fahrlässige Tötung. Teneriffas Oberstaatsanwalt Jose Luis Sanchez-Jauregui hält ein Strafverfahren wegen des Spielgeschehens spanischen Medien zufolge allerdings für sehr unwahrscheinlich.

    Unabhängig davon droht Owono eine lange Sperre durch den spanischen Fußballverband RFEF.

    red, 12.11.2026, 18:47
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