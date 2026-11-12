i Francesco Pio Esposito und Federico Dimarco bejubeln das 3:1. IMAGO/Insidefoto Nations League 3:1! Italien entzaubert Zidane und ist Spitzenreiter Italien meldete sich mit einem 3:1-Sieg gegen Frankreich zurück, fügte Zinedine Zidane die erste Pleite zu. Jubeln durften auch Spanien und England. Von Sport Heute 12.11.2026, 22:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dämpfer für Frankreich, Mega-Jubel bei Italien! Die "Squadra Azzurra" feierte in Mailand einen 3:1-Sieg gegen "Les Bleus", fügte Teamchef Zinedine Zidane die erste Niederlage zu.

Francesco Pio Esposito (26., 75./Elfer) und Davide Frattesi (63.) drehten die Partie, nachdem Michael Olise (10.) für das 0:1 gesorgt hatte. Bradley Barcola (35.) und Rayan Cherki (52.) trafen bei den Gästen die Stange, Sebastiano Esposito vernebelte einen Elfer (58.).

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Die Folge des 3:1-Sieges: Italien übernahm in Nations-League-Gruppe A1 Rang eins, hält nun wie Frankreich bei zehn Punkten. Einen Zähler dahinter lauert Belgien, das die Türkei mit 2:1 bezwang. Ein Traumfreistoß von Arda Güler (20.) war zu wenig, Kevin De Bruyne (27.) und Charles De Ketelaere (30.) schlugen für die Gäste zu.

Der letzte Spieltag steigt am Sonntag. Frankreich hat das punktlose Schlusslicht Türkei zu Gast, Italien muss in Belgien bestehen. Der Gruppensieger und der Zweite steigen ins Viertelfinale auf.

In Gruppe A3 feierte Weltmeister Spanien einen 2:0-Auswärtssieg gegen Tschechien. Alex Baena traf per Elfmeter (39.), Marc Pubill (96.) spät in der Nachspielzeit.

Im Parallelspiel rang England die Kroaten mit 2:1 nieder. Morgan Rogers (24.) uns Harry Kane (64./Elfer) netzten für die "Three Lions", Petar Sucic (59.) für die Gäste, die keine Chance mehr auf den Aufstieg haben.

Spanien hält bei 15 Punkten, England bei zwölf. Am Sonntag steigt in Madrid der Kracher zwischen den beiden Fußball-Großmächten.

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