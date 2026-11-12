i Die Austria ging in Lissabon leer aus. GEPA pictures Champions League 1:3! Harter Kampf der Austria-Frauen bleibt unbelohnt Bitterer Abend für die Austria! Die Wienerinnen verloren gegen Benfica mit 1:3. Nach dem Ausgleich kippte die Partie durch Rot für Torfrau Jasmin Pal. Von Sport Heute 12.11.2026, 23:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Austria kämpfte sich zurück, stand am Ende aber mit leeren Händen da! Österreichs Double-Sieger unterlag Benfica Lissabon in der Women’s Champions League auswärts mit 1:3. Nach vier von sechs Spielen halten die Wienerinnen weiter bei einem Punkt und liegen auf dem letzten Platz der 18 Teams umfassenden Ligaphase.

Andreia Norton brachte die Gastgeberinnen aus kurzer Distanz mit 1:0 (5.) in Führung. Die Mannschaft von Stefan Kenesei kam vor der Pause immer wieder zu Abschlüssen, blieb dabei aber zu wenig zwingend. Nach dem Seitenwechsel gelang der Ausgleich. Benfica-Torfrau Lena Pauels brachte Valentina Pötzl im Strafraum zu Fall. Kapitänin Carina Wenninger verwandelte den Elfmeter zum 1:1 (53.).

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Im Finish folgte der Rückschlag: Austria-Torfrau Jasmin Pal sah wegen Torraubs die Rote Karte (73.). Wenig später brachte Karoline Möller Benfica nach einer Ecke erneut in Führung. Nycole Raysla sorgte in der Nachspielzeit für den 3:1-Endstand (93.).

Damit ist ein Platz unter den besten zwölf und der damit verbundene Aufstieg in weite Ferne gerückt. Zum Abschluss der Ligaphase warten mit Bayern München daheim und Manchester City auswärts noch zwei hohe Hürden.

Benfica – Austria 3:1 (1:0)

Lissabon, Estadio da Luz; SR Lanssens (BEL)

Torfolge: 1:0 Norton (5.), 1:1 Wenninger (53./Elfmeter), 2:1 Möller (76.), 3:1 Raysla (93.)

Benfica: Pauels – Amado, Gomes, Demehin, Lund – Möller, Pauleta (62./Tristao), Norton – Raysla, Dorsin (69./Brennskag-Dorsin), Alves (69.(Sabastine)

Austria: Pal – Wenninger, Schiechtl, Kirchberger-Prohaska – Weilharter, Pfattner, Cordes (75./Götz), Weiss (65./Jakobsen), Hanshaw (85./Schorn) – Pfanner (65./Sisic), Pötzl