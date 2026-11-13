i Robert Sanchez IMAGO/Buzzi 340.000 Euro Wert Ferrari von Chelsea-Star bei heftigem Crash geschrottet Schock für Chelsea-Torhüter Robert Sanchez! Sein 340.000 Euro teurer Ferrari wird am Nürburgring bei einem heftigen Unfall zerlegt. Von Sport Heute 13.11.2026, 07:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Heftiger Crash am Nürburgring! Der rund 340.000 Euro teure Ferrari 488 Challenge Evo von Chelsea-Torhüter Robert Sanchez (28) ist auf der legendären deutschen Rennstrecke in eine Leitplanke gekracht. Der spanische Fußball-Star, der aktuell an den italienischen Erstligisten Como verliehen ist, wollte kurz darauf selbst eine Runde drehen. Beim Unfall saß er allerdings nicht am Steuer.

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Wie die britische "Sun" berichtet, hatte ein Mitglied aus Sanchez' Umfeld den Rennwagen am Montag gegen 14.30 Uhr auf die Strecke gebracht. In der berüchtigten Caracciola-Karussell-Kurve verlor der Fahrer die Kontrolle und krachte mit rund 110 km/h in die Begrenzung. Die Front des Luxusautos wurde dabei völlig zerstört.

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Ein Augenzeuge schildert den dramatischen Moment: "Er war in der Kurve viel zu schnell unterwegs." Der Fahrer habe zu stark beschleunigt und sei direkt in die Leitplanke gekracht. "Die Front des Ferrari war komplett demoliert, Teile lagen überall auf der Strecke verstreut." Die Rennleitung zeigte sofort die rote Flagge und unterbrach den Betrieb.

Trotz des heftigen Aufpralls blieb der Fahrer unverletzt. Laut dem Augenzeugen stieg er unmittelbar nach dem Crash aus und half sogar dabei, die Trümmerteile einzusammeln. Die beschädigten Leitplanken mussten repariert werden.

Erst nach rund einer Stunde konnte der Fahrbetrieb wieder aufgenommen werden. Sanchez selbst beobachtete das Geschehen und kam mit dem Schrecken davon.

Der spanische Keeper ist für seine Leidenschaft für schnelle Autos bekannt. Zu seiner Sammlung gehörten bereits ein Lamborghini Urus, ein Nissan Skyline und ein klassischer BMW. Erst im April hatte Sanchez wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung in England eine Geldstrafe kassiert. Diesmal blieb ihm zumindest ein persönlicher Unfall erspart – sein Ferrari dürfte nach dem Crash allerdings schwer beschädigt sein.