i Felix Nmecha änderte nach einem Gespräch mit Jürgen Klopp seinen Torjubel. "imago" "Was machen wir jetzt?" Klopp greift ein – DFB-Star ändert nach Gespräch Jubel Jürgen Klopp führte nach Felix Nmechas umstrittenen Torjubel ein klärendes Gespräch mit dem Dortmund-Star. Künftig wird er seine Tore anders bejubeln. Von Sport Heute 13.11.2026, 08:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zwei Tore, ein umstrittener Jubel und jede Menge Aufregung. Felix Nmecha (26) sorgte zuletzt nicht nur mit seinen sportlichen Leistungen für Schlagzeilen. Eine Geste des Dortmund-Profis wurde mit der umstrittenen christlichen Organisation "Ballers in God" in Verbindung gebracht. Nun hat sich DFB-Teamchef Jürgen Klopp eingeschaltet – mit Folgen für den Nationalspieler.

Vor dem Länderspiel gegen Serbien am Freitag (20.45 Uhr) nahm der Bundestrainer erstmals ausführlich Stellung zu den Diskussionen. Er habe Nmecha persönlich auf die Bedeutung seiner Geste angesprochen und mit ihm über die öffentliche Kritik gesprochen.

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Klopp wusste zunächst nichts von Bedeutung

"Ich habe am vergangenen Wochenende Fußball geguckt, zwei wundervolle Tore von Felix und auch den Torjubel gesehen – erst den Jubel und dann die Geste, nennen wir es mal so", erklärte Klopp.

Zunächst habe er sich nichts dabei gedacht. Erst als die Diskussionen immer größer wurden, beschäftigte sich der 59-Jährige näher mit den Hintergründen.

Hintergrund der Aufregung ist die Organisation "Ballers in God". Das evangelikale Netzwerk vertritt unter anderem Positionen, die Homosexualität als Sünde betrachten, und steht wegen seines konservativen Frauenbildes in der Kritik.

Nmechas Torjubel wurde als Unterstützung für eine Kampagne der Organisation interpretiert. Ob der Dortmunder diese Botschaft tatsächlich vermitteln wollte, war allerdings unklar.

Nmecha verspricht Änderung

Klopp suchte deshalb das direkte Gespräch mit seinem Spieler. Dabei konfrontierte er ihn auch mit den Vorwürfen und erklärte, wie seine Geste in der Öffentlichkeit verstanden werden könnte. "Was machen wir jetzt damit? Ich werde dazu befragt. Was soll ich sagen?", wollte der Bundestrainer von Nmecha wissen.

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Der Mittelfeldspieler habe daraufhin versichert, dass er mit seinem Jubel niemanden diskriminieren wollte. "Er liebt alle Menschen und diskriminiert niemanden", gab Klopp die Aussagen seines Schützlings wieder.

Für den Teamchef war damit ein wesentlicher Punkt geklärt. Dennoch sprach er Nmecha auch auf die Zukunft seines Torjubels an.

"Deine Botschaft ist eine sehr positive, so wie du sie mir schilderst, aber sie wird draußen auf eine bestimmte Art und Weise interpretiert. Was machen wir da?", fragte Klopp. Die Antwort des Dortmunders fiel eindeutig aus: Nmecha wolle diese Missverständnisse vermeiden und werde künftig nicht mehr auf dieselbe Weise jubeln.

Klopp stellt sich hinter DFB-Star

Der Bundestrainer verteidigte seinen Spieler und beschrieb ihn als "außergewöhnlich freundlichen, herzlichen und offenen jungen Mann", der "nichts anderes als gute Vibes verströmt".

Nmecha habe mit seiner Geste ausschließlich seinen persönlichen Glauben ausdrücken wollen. Laut Klopp wollte der 26-Jährige symbolisch Jesus die Krone zu Füßen legen. "Es steckt nicht mehr drin. Und damit war das für mich in Ordnung", erklärte der DFB-Coach.