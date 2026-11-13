i Ralf Rangnick ist gezwungen auf zwei Stützen zu verzichten. GEPA pictures Leistungsträger nicht dabei ÖFB-Stars verletzt – Rangnick nominiert Debütanten nach Vor dem wichtigen Nations-League-Duell mit Irland muss Teamchef Ralf Rangnick auf zwei Leistungsträger verzichten. Ein Debütant rückt in den Kader. Von Sport Heute 13.11.2026, 09:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreichs Nationalteam kämpft in den letzten beiden Nations-League-Spielen um den Aufstieg in die höchste Spielklasse. Ausgerechnet vor dem wichtigen Heimspiel gegen Irland am Samstag (20.45 Uhr) muss ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick allerdings zwei Ausfälle verkraften. Xaver Schlager und Alexander Prass stehen für die Partie in Linz nicht zur Verfügung.

Beide Spieler laborieren an Muskelverletzungen im Oberschenkel. Während Schlager Probleme am rechten Oberschenkel hat, ist bei Prass die linke Seite betroffen.

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Ob die beiden ÖFB-Legionäre im weiteren Verlauf des Lehrgangs wieder einsatzfähig sind, ist derzeit noch offen. Eine Entscheidung soll in den kommenden Tagen fallen.

Rangnick holt 19-Jährigen ins Nationalteam

Als Reaktion auf die Ausfälle hat Rangnick mit Yanik Spalt ein junges Talent nachnominiert. Der erst 19-Jährige wird aus dem U21-Nationalteam zur A-Mannschaft hochgezogen.

Spalt absolviert bereits am Freitag das Abschlusstraining am ÖFB-Campus mit seinen neuen Teamkollegen. Anschließend reist er gemeinsam mit der Mannschaft nach Linz, wo am Samstag das Duell gegen Irland auf dem Programm steht.

Österreich kämpft um Aufstieg in Liga A

Für die Rangnick-Elf steht in den kommenden Tagen viel auf dem Spiel. Österreich hat in den abschließenden beiden Nations-League-Partien die Chance, den Aufstieg in Liga A und damit in die höchste Spielklasse des Bewerbs zu schaffen.

Nach vier Spielen führt Rot-Weiß-Rot die Gruppe B3 mit acht Punkten an. Dahinter lauern der Kosovo und Irland mit jeweils fünf Zählern. Israel liegt mit zwei Punkten auf dem letzten Tabellenplatz.

Mit Siegen in den beiden verbleibenden Partien hätte Österreich den Gruppensieg und damit den Aufstieg aus eigener Kraft fixiert.

Zunächst empfängt das ÖFB-Team am Samstag, dem 14. November, Irland in der Raiffeisen Arena in Linz. Anpfiff ist um 20.45 Uhr, ORF 1 überträgt live. Zum Abschluss der Gruppenphase wartet am Dienstag, dem 17. November, das Auswärtsspiel gegen Israel.