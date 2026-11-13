i Die Wiener Austria empfängt am 22. November Red Bull Salzburg in der Generali-Arena. GEPA pictures Tickets gewinnen Bundesliga-Kracher: Wiener Austria trifft auf Salzburg! Am 22. November um 17 Uhr trifft die Wiener Austria in der Generali-Arena auf Red Bull Salzburg. "Heute" verlost 2x2 Tickets für das Bundesliga-Duell. Von Johanna Gmainer 13.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Am Sonntag, dem 22. November 2026, wartet in der Generali-Arena ein echtes Bundesliga-Highlight: Der FK Austria Wien empfängt den FC Red Bull Salzburg. "Heute" bringt dich und deine Begleitung live ins Stadion!

Austria will gegen Salzburg zurück auf die Siegerstraße

Die Wiener Austria wartet seit mehreren Bundesliga-Runden auf einen Sieg. Zuletzt mussten sie sich am Sonntag bei der WSG Tirol mit einem 1:1 begnügen. Davor setzte es im Wiener Derby gegen Rapid eine 0:2-Niederlage.

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Ganz anders die Situation bei den Salzburgern: Die Roten Bullen feierten zuletzt einen spektakulären 4:3-Auswärtssieg gegen Sturm Graz. Bereits eine Woche zuvor fertigten sie Austria Lustenau mit 5:1 ab.

Auch das erste direkte Duell der laufenden Saison ging mit 4:1 klar an Salzburg. Ob die Wiener Austria vor heimischem Publikum diesmal zurückschlagen kann?

Die Wiener Austria hofft auf den lang ersehnten Sieg. GEPA pictures

Wer jubelt am Ende?

Wenn die Austria auf Salzburg trifft, ist Spannung garantiert. Beide Teams wollen wichtige Punkte in der ADMIRAL Bundesliga sammeln und ihren Fans ein packendes Duell liefern. Anpfiff ist um 17 Uhr in der Generali-Arena in Wien-Favoriten.

Jetzt 2x2 Tickets gewinnen!

Du möchtest die Partie live von der Tribüne aus verfolgen? Dann mach mit! "Heute" verlost 2x2 Tickets für das Bundesliga-Duell zwischen Austria Wien und Red Bull Salzburg am 22. November 2026 um 17 Uhr.

Fülle einfach das untenstehende Formular aus und sichere dir mit etwas Glück zwei Plätze im Stadion. Viel Erfolg!

Bildunterschrift: Die Wiener Austria empfängt am 22. November Red Bull Salzburg in der Generali-Arena. "Heute" verlost 2x2 Tickets für das Bundesliga-Duell.

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Mittwoch, 18.11., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.