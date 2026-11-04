Grün-weißes Heimspiel: Tickets für Rapid - WAC gewinnen

Am Freitagabend steht für den SK Rapid Wien das nächste Heimspiel auf dem Programm. Um 19.30 Uhr empfangen die Grün-Weißen den Wolfsberger AC im Allianz Stadion. Die Fans dürfen sich auf ein spannendes Bundesliga-Duell freuen.
Der SK Rapid präsentiert sich derzeit in Topform. Zuletzt feierten die Hütteldorfer einen 2:0-Derbysieg gegen die Wiener Austria. Davor gab es einen deutlichen 5:1-Heimerfolg gegen Austria Lustenau und einen 3:1-Sieg gegen Hartberg. Mit zehn Siegen aus elf Bundesliga-Spielen führen die Grün-Weißen die Tabelle an.
Auch gegen den WAC soll die Erfolgsserie weitergehen. Das erste Saisonduell im September konnte Rapid bereits mit 3:0 für sich entscheiden.
Tickets für das Spiel gibt es noch unter: https://www.ticket-onlineshop.com/ols/skrapid/de/heimspiele
Wer die Partie live von der Tribüne aus verfolgen möchte, hat jetzt die Chance dazu: "Heute" verlost 5x2 Tickets für das Heimspiel gegen den WAC. Fülle einfach das untenstehende Formular aus und sichere dir die Chance auf zwei Tickets für das Duell am Freitag, 6. November 2026.
Das Gewinnspiel ist aktiv bis Donnerstag, 5.11., 12:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.