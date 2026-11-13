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Arsene Wenger und Emmanuel Macron
Arsene Wenger und Emmanuel Macron
IMAGO/ABACAPRESS
Er soll Infantino stürzen

Präsident will Wenger zum FIFA-Boss machen

Der Kampf um die FIFA-Präsidentschaft spitzt sich immer weiter zu. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will Arsene Wenger zum Boss machen.
Von Sport Heute
13.11.2026, 11:49
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Der Kampf um die FIFA-Präsidentschaft könnte eine überraschende Wendung nehmen. Arsenal-Legende Arsene Wenger (77) wird als möglicher Gegenkandidat von Amtsinhaber Gianni Infantino gehandelt.

Unterstützung soll der ehemalige Star-Trainer dabei von höchster politischer Ebene erhalten: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron soll sich persönlich für eine Kandidatur seines Landsmannes einsetzen.

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Wie die britische Zeitung "The Telegraph" berichtet, hat Macron dem langjährigen Arsenal-Coach bereits seine Unterstützung angeboten. Der französische Staatschef soll sogar bereit sein, bei anderen Staats- und Regierungschefs weltweit für Wenger zu werben.

Macron will Wenger überzeugen

Dem Bericht zufolge hat Macron den 77-Jährigen persönlich kontaktiert, um ihn zu einer Kandidatur zu bewegen. Ob Wenger tatsächlich gegen Infantino antreten wird, ist allerdings noch offen.

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Eine Entscheidung dürfte jedoch unmittelbar bevorstehen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur und von "The Athletic" soll der Franzose noch in dieser Woche bekannt geben, ob er sich um das Präsidentenamt bewirbt.

Viel Zeit bleibt dem ehemaligen Arsenal-Trainer nicht mehr. Bereits am kommenden Mittwoch endet die Bewerbungsfrist für die Wahl an der FIFA-Spitze.

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Infantino droht prominente Konkurrenz

Sollte Wenger tatsächlich antreten, würde der amtierende FIFA-Präsident Gianni Infantino einen der bekanntesten Namen des internationalen Fußballs als Herausforderer bekommen.

Wenger prägte über zwei Jahrzehnte den englischen Spitzenfußball. Von 1996 bis 2018 stand er beim FC Arsenal an der Seitenlinie und gewann mit den Londonern unter anderem drei englische Meistertitel.

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Seit 2019 ist der Franzose als Direktor für globale Fußballentwicklung bei der FIFA tätig. Die Strukturen des Weltverbands kennt er damit bereits aus nächster Nähe. Die Wahl des FIFA-Präsidenten findet am 18. März beim FIFA-Kongress im marokkanischen Rabat statt.

red, 13.11.2026, 11:49
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