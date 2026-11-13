i Jürgen Klopp verändert seine Startformation. IMAGO/Kirchner-Media Bayern-Star außen vor Klopp plant gegen Serbien Startelf-Überraschung Jürgen Klopps DFB-Team ist gegen Serbien zum Siegen verdammt. Dafür plant der deutsche Bundestrainer eine Überraschung in der Startelf. Von Sport Heute 13.11.2026, 12:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Brajan Gruda könnte der Freitagabend zu einem ganz besonderen werden. Mehr als zwei Jahre nach seiner ersten Einberufung in die deutsche Nationalmannschaft steht der Offensivspieler von RB Leipzig offenbar vor seinem ersten Länderspieleinsatz. Denn Jürgen Klopp soll den Flügel einem Bayern-Star vorziehen.

Wie die deutsche "Bild" berichtet, soll der 22-Jährige beim Nations-League-Spiel gegen Serbien (20.45 Uhr) auf dem rechten Flügel beginnen. Damit würde Gruda den Vorzug gegenüber Bayern-Juwel Lennart Karl erhalten, der sich ebenfalls Hoffnungen auf einen Platz in der Anfangsformation gemacht hatte.

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Klopp setzt offenbar auf Gruda

Dass der Leipziger bei Klopp hoch im Kurs steht, deutete sich bereits bei der Kaderbekanntgabe an. Damals schwärmte der Bundestrainer von den Qualitäten des Offensivspielers.

"Er ist ein Straßenfußballer und ein geiler Zocker, der sein Potenzial bisher noch nicht ausgeschöpft hat. Das muss er auch nicht in dem Alter, aber er hat ganz viele positive Zeichen gesendet", erklärte Klopp.

Gruda liefert derzeit auch im Verein gute Argumente für einen Einsatz. In 13 Saisonspielen für RB Leipzig gelangen dem ehemaligen Mainzer bislang zwei Tore und fünf Vorlagen.

Dabei musste der 22-Jährige lange auf seine nächste Chance beim DFB warten. Bereits vor der Europameisterschaft 2024 gehörte er unter dem damaligen Bundestrainer Julian Nagelsmann zum Aufgebot. Beim Testspiel gegen die Ukraine blieb er allerdings ohne Einsatz.

Eine erneute Nominierung im September und Oktober musste Gruda wegen einer Bauchmuskelzerrung absagen. Nun könnte es im dritten Anlauf endlich mit seinem Debüt klappen.

Auch im Mittelfeld zeichnet sich Wechsel ab

Gruda dürfte nicht die einzige Personalentscheidung sein, mit der Klopp für Gesprächsstoff sorgt. Laut "Bild" soll im zentralen Mittelfeld Bayern-Profi Aleksandar Pavlovic den Vorzug gegenüber Dortmunds Felix Nmecha erhalten.

Gemeinsam mit Joshua Kimmich und Liverpool-Star Florian Wirtz soll Pavlovic das deutsche Spiel gestalten.

Auf dem linken Flügel ist die Entscheidung hingegen noch offen. Dort gelten Freiburgs Derry Scherhant und Kölns Said El Mala als mögliche Kandidaten für die Startelf.

Für Deutschland steht in Belgrad einiges auf dem Spiel. Nach dem bislang sieglosen Start unter Klopp soll gegen Serbien endlich der erste Erfolg gelingen. Am Montag wartet mit den Niederlanden bereits der nächste Gegner in der Nations League.