i ÖFB-teamchef Ralf Rangnick. GEPA pictures Zu viele Spiele? Teamchef Rangnick wird deutlich: "War keine gute Idee" Im Vorfeld des Nations-League-Spiels gegen Irland spricht Teamchef Ralf Rangnick über das neue Format in der Nations League. Von Sport Heute 13.11.2026, 17:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreich will morgen gegen Irland den Aufstieg in die Gruppe A der Nations League fixieren. Ab 20:45 Uhr rollt auf der Linzer Gugl der Ball. Vor dem vorletzten Länderspiel im Kalenderjahr 2026 spricht Teamchef Ralf Rangnick über die neue Aufteilung der Länderspiele in der Nations League.

Bis zu diesem Jahr gab es im Spätsommer/Herbst drei Länderspielpausen. Das wurde heuer auf zwei gekürzt, dafür ist die Länderspielpause Ende September/Anfang Oktober mit zwei Wochen so lange wie nie zuvor. In zwölf Tagen müssen die Spieler vier Spiele bestreiten. Eine Tatsache, die Teamchef Ralf Rangnick sauer aufstößt, wie er auf der Pressekonferenz vor dem Irland-Spiel sagt.

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"Meine Meinung zur Nations League ist bekannt. Den einen Termin zu streichen, war keine gute Idee und vier Spiele in zwölf Tagen zu spielen. Da bleibe ich auch dabei, das sollte man wieder ändern, wie es früher jahrelang war", so Rangnick.

Auch der in Abwesenheit von David Alaba fungierende Kapitän Konrad Laimer ist nicht begeistert vom neuen Format: "Für mich sind die vielen Spiele kein Problem. Bin aber auch kein Fan von dem neuen Format und die Spiele sollten wieder mehr aufgeteilt werden."

Österreich will gegen Irland den vorzeitigen Aufstieg in Gruppe A der Nations League fixieren. Die ÖFB-Elf liegt mit acht Punkten nach vier Spielen auf dem ersten Platz der Gruppe G. Auf den Plätzen zwei und drei liegen der Kosovo und Irland mit jeweils fünf Punkten.