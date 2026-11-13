i Peter Schöttel war neun Jahre lang Sportdirektor beim ÖFB. GEPA pictures Aus als Sportdirektor Schöttel rechnet mit ÖFB ab: "Eine Enttäuschung" Peter Schöttel erfuhr über die Medien von seinem Aus als Sportdirektor beim ÖFB. Die Umstände beschäftigen den ehemaligen Fußballer noch immer. Von Sport Heute 13.11.2026, 13:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Neun Jahre lang war Peter Schöttel (59) als Sportdirektor für den Österreichischen Fußball-Bund tätig. Vor zwei Monaten endete die Zusammenarbeit abrupt. Mittlerweile hat der ehemalige ÖFB-Funktionär Abstand gewonnen. Wie sein Abschied abgelaufen ist, kann er allerdings noch immer nicht nachvollziehen.

Im ORF-Interview spricht Schöttel offen über die vergangenen Wochen. Besonders bitter: Noch bevor er offiziell über seine Entlassung informiert wurde, kursierten bereits entsprechende Gerüchte in den Medien.

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Erst danach hätten ihn Aufsichtsratschef Josef Pröll und dessen Stellvertreter über die Entscheidung in Kenntnis gesetzt. "Auf die Umstände werde ich immer so zurückblicken, dass es einfach eine Enttäuschung war, wie es über die Bühne gegangen ist", erklärt Schöttel.

Schöttel hat keinen Kontakt mehr zu ÖFB-Stars

Der 59-Jährige hat sich inzwischen weitgehend aus dem Umfeld des Nationalteams zurückgezogen. Die Spiele verfolgt er weiterhin, auch am ÖFB-Campus ist er gelegentlich anzutreffen. Zu den Nationalspielern besteht allerdings kein Kontakt mehr.

"Ich schaue mir natürlich die Spiele an, bin ab und zu auch am Campus, habe aber zu den Spielern des A-Teams keinen Kontakt." Mit Teamchef Ralf Rangnick verstehe er sich hingegen nach wie vor gut.

Die fehlende Selbstvermarktung

Auch über mögliche Gründe für seine Entlassung hat sich Schöttel Gedanken gemacht. Dabei beschäftigt ihn vor allem die Frage, ob er seine eigene Arbeit stärker hätte präsentieren müssen.

"Vielleicht wäre das eine oder andere Mal ein bisschen mehr an Inszenierung gut gewesen. Aber der Typ bin ich einfach nicht", sagt der ehemalige Sportdirektor.

Ob ihm diese Zurückhaltung letztlich zum Verhängnis geworden sei? "Zwischen den Zeilen ist das so ein bisschen durchgeklungen", meint Schöttel.

Seine sportliche Bilanz sieht er dennoch positiv. "Es war eine sehr aufregende und spannende Zeit. Keine einfache Position, weil wirklich sehr viele Interessen aufeinander treffen. Ich denke, gemeinsam mit meinem Team haben wir das gut hinbekommen."

Auch rückblickend würde er an seiner Arbeit "grundsätzlich wenig anders machen". Gemeinsam habe man "viele Themen umgesetzt und den Verband ganz sicher weitergebracht".

ÖFB sucht weiter nach Nachfolger

Während Schöttel seine Zeit beim Verband aufarbeitet, läuft die Suche nach einem neuen Sportdirektor. Unter den Bewerbern sollen sich auch mehrere ehemalige Fußballprofis befinden.

Der ÖFB will die Entscheidung gemeinsam mit externen Beratern treffen. Gesucht wird eine Führungspersönlichkeit mit Managementerfahrung, wirtschaftlichem Verständnis und unternehmerischem Denken.

Schöttel kann sich einen kleinen Seitenhieb auf seinen ehemaligen Arbeitgeber nicht verkneifen. "Das stand in meinem Aufgabenprofil vor neun Jahren auch so drinnen", merkt er zum neuen Anforderungsprofil an.

Dass am Ende erneut ein ehemaliger Fußballer den Posten übernimmt, hält der 59-Jährige durchaus für möglich. "Ich denke schon, dass der ÖFB nach diesem Prozess eine spannende Persönlichkeit präsentieren wird."