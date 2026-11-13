i Manuel und Anika Neuer im Jahr 2024. IMAGO/Beautiful Sports Im August erst Eltern geworden Liebes-Aus! Bayern-Star Neuer lässt sich scheiden Liebes-Aus bei Bayern-Star Manuel Neuer! Der 40-jährige Torhüter soll sich von seiner Ehefrau Anika getrennt haben. Von Sport Heute 13.11.2026, 17:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Liebes-Beben beim FC Bayern! Torhüter Manuel Neuer (40) und seine Ehefrau Anika (26) sollen getrennte Wege gehen. Wie die deutsche "Bild" exklusiv berichtet, soll die Ehe des Bayern-Kapitäns gescheitert sein. Besonders bitter: Erst vor wenigen Monaten kam das zweite gemeinsame Kind des Paares zur Welt.

Ende August brachte Anika Neuer einen Sohn zur Welt. Damit wurde der zweijährige Luca zum großen Bruder. Doch das Familienglück soll nicht lange angehalten haben. Laut "Bild" soll sich der 40-jährige Bayern-Star inzwischen von seiner Ehefrau getrennt haben.

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Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang allerdings nicht. Auf Anfrage der deutschen Zeitung wollte sich Neuer nicht zu den Berichten äußern. Sein Medienberater verwies auf die Privatsphäre des Fußballers und seiner Familie. Auch eine Anfrage bei Anika Neuer blieb zunächst unbeantwortet.

Dabei liegt die große Traumhochzeit der beiden erst knapp eineinhalb Jahre zurück. Im Juli 2025 feierten Manuel und Anika in Südtirol ein mehrtägiges Hochzeitsfest. Bereits im November 2023 hatte sich das Paar im kleinen Kreis auf dem Standesamt in Tegernsee das Jawort gegeben.

Kennengelernt hatten sich die beiden offenbar am Flughafen. Anika, die damals noch Bissel hieß, soll den Fußballstar um ein Selfie gebeten haben. Anschließend kamen sie über Instagram in Kontakt. Seit 2020 waren die beiden offiziell ein Paar.

Es wäre nicht die erste gescheiterte Ehe des deutschen Rekordtorhüters. 2017 heiratete Neuer die Dressurreiterin Nina Weiss, drei Jahre später folgte die Scheidung. Zuvor war der Weltmeister von 2014 mehrere Jahre mit Kathrin Gilch liiert.

Ob die Ehe von Manuel und Anika Neuer tatsächlich endgültig gescheitert ist, bleibt vorerst offen. Beide haben sich bislang nicht öffentlich zu den Trennungsberichten geäußert.