i Fußball-Star Erling Haaland. IMAGO/APL Legende sicher Bei Zwangsabstieg: Haaland soll zu Barca wechseln Paul Scholes legt sich fest. Die Manchester-United-Legende ist davon überzeugt, dass Erling Haaland zum FC Barcelona wechseln wird. Von Sport Heute 13.11.2026, 21:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Droht Manchester City der große Ausverkauf? Dem englischen Topklub könnte wegen des Finanzskandals eine drastische Strafe drohen. Sollte es tatsächlich zum Zwangsabstieg kommen, könnte Superstar Erling Haaland den Verein verlassen. Manchester-United-Legende Paul Scholes hat bereits eine klare Vorstellung davon, wohin es den Norweger ziehen könnte.

Noch ist völlig offen, welche Konsequenzen Manchester City tatsächlich erwarten. Laut Informationen der britischen "Daily Mail" gilt ein massiver Punkteabzug Anfang des kommenden Jahres als wahrscheinlichste Strafe. Auch eine hohe Geldstrafe steht im Raum. Ein derartiger Punktabzug könnte für den englischen Meister von 2024 sogar den Abstieg bedeuten.

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Für die zahlreichen Superstars im Kader wäre das wohl ein Grund, sich nach einem neuen Verein umzusehen. Besonders Torjäger Erling Haaland dürfte bei den europäischen Topklubs heiß begehrt sein. Sowohl Real Madrid als auch der FC Barcelona werden als mögliche Interessenten gehandelt.

Geht es nach der englischen Fußball-Legende Paul Scholes, ist die Entscheidung bereits klar. Im Podcast "The Good, The Bad & The Football" erklärte der ehemalige Manchester-United-Star: "Barcelona. Er sieht wie ein Madrid-Spieler aus, ich kann ihn mir perfekt im Madrid-Trikot vorstellen … aber er wird zu Barça gehen."

Eine konkrete Begründung für seine Prognose lieferte Scholes allerdings nicht. Auch von einem bevorstehenden Wechsel des norwegischen Torjägers gibt es bislang keine Bestätigung.

Hintergrund der Spekulationen ist der Finanzskandal rund um Manchester City. Dem Klub werden zahlreiche Verstöße gegen die Finanzregeln der Premier League zwischen 2009 und 2018 vorgeworfen. Laut dem Bericht wurde City in mehr als 100 Anklagepunkten von einer unabhängigen Kommission schuldig gesprochen.

Die Entscheidung ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Manchester City hat Einspruch eingelegt. Neben einem drastischen Punkteabzug wurden auch die Aberkennung von Meistertiteln und ein möglicher Zwangsabstieg als Konsequenzen diskutiert.

Bis zu einer endgültigen Entscheidung könnte noch einige Zeit vergehen. Ob Haaland den Verein im Falle einer schweren Strafe tatsächlich verlassen würde, bleibt ebenso offen wie sein mögliches nächstes Ziel.