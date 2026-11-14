i Ralf Rangnick sieht kein Stürmerproblem im ÖFB-Team. GEPA pictures Rangnick ist sich sicher ÖFB-Stürmerproblem? "Sind nicht so leicht auszurechnen" In Linz steigt heute das womöglich für den ÖFB entscheidende Spiel um den Aufstieg in Gruppe A der Nations League gegen Irland. Von Sport Heute 14.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreich trifft heute auf der Linzer Gugl auf Irland. Da wollen die Mannen von Teamchef Ralf Rangnick den Aufstieg in Gruppe A der Nations League fixieren. Mit einem Sieg gegen die Iren wäre Österreich fix aufgestiegen.

Dem ÖFB-Team wird nach dem Rücktritt von Rekordspieler Marko Arnautovic ein Stürmerproblem attestiert. Das sieht Teamchef Ralf Rangnick überhaupt nicht, wie er auf der Pressekonferenz vor dem Irland-Spiel gesagt hat.

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"Wir haben neun Tore in der Nations League bisher erzielt. Das ist gut. Das haben wir uns auch für die nächsten Spiele vorgenommen, aber wir nehmen uns vor, dass wir in den kommenden beiden Spielen keine Tore bekommen", so Rangnick.

Die Gegentreffer stoßen Rangnick aber sauer auf: "Wir nehmen uns vor, dass wir in den kommenden beiden Spielen keine Tore bekommen. Die Iren haben eine gute Mannschaft, aber wir haben uns gut auf sie vorbereitet und wollen daraus die richtigen Schlüsse ziehen."

Abschließend sagt Rangnick: "Die neun Tore wurden von neun verschiedenen Spielern geschossen. Das zeigt, dass wir genug Torgefahr haben und nicht so leicht auszurechnen sind."