i Die Szene im Bild. Screenshot ORF VAR sagt Nein Strittige Szene! Kein Hand-Elfmeter für Österreich Strittige Szene zwischen Österreich und Irland! In der zweiten Halbzeit forderten die ÖFB-Stars nach einem vermeintlichen Handspiel einen Elfmeter. Von Sport Heute 14.11.2026, 22:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Strittige Szene beim Nations-League-Duell zwischen Österreich und Irland! In der zweiten Halbzeit forderten die ÖFB-Stars nach einem vermeintlichen Handspiel einen Elfmeter. Doch der Pfiff blieb aus – und auch der VAR sah keinen Grund einzugreifen.

In der 58. Minute brachte Romano Schmid den Ball von der rechten Seite scharf in den irischen Strafraum. Dort sprang das Leder dem Iren Jayson Molumby aus kurzer Distanz an die Hand. Sofort reklamierten die österreichischen Spieler, auch auf den Rängen wurden lautstark Elfmeterforderungen erhoben.

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Doch der Schiedsrichter ließ weiterspielen. Auch nach der Überprüfung durch den VAR blieb es bei der ursprünglichen Entscheidung. Aufgrund der kurzen Distanz und der natürlichen Armhaltung lag kein strafbares Handspiel vor.

Auch ORF-Schiedsrichterexperte Thomas Steiner bestätigte die Entscheidung. Seiner Einschätzung nach war die Entfernung zwischen Schmid und Molumby zu gering, um auf Strafstoß zu entscheiden. Damit blieb Österreich der erhoffte Elfmeter verwehrt.