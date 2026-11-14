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Besondere Aktion

Ronaldo-Ehre! Portugal verändert legendäre Nummer 7

Nach dem Rücktritt von Cristiano Ronaldo aus der Nationalmannschaft hat sich der Fußballverband etwas ganz Besonderes einfallen lassen.
Von Sport Heute
14.11.2026, 17:02
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Besondere Ehrung für Cristiano Ronaldo! Nach dem Rücktritt des Superstars aus der portugiesischen Nationalmannschaft hat sich der Fußballverband etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Die legendäre Rückennummer 7 bekommt künftig ein neues Design.

Wie der portugiesische Verband auf Instagram bekannt gab, wird die Nummer 7 auf den Nationalteam-Trikots künftig mit einem Querstrich dargestellt. Damit soll die außergewöhnliche Karriere des 41-Jährigen gewürdigt werden. "Zeit, eine neue 7 zu enthüllen. Denn es gibt eine, die ewig währen wird", schrieb der Verband zu einem Video.

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Anfang November hatte Ronaldo nach 23 Jahren seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft verkündet. Der langjährige Kapitän verabschiedete sich mit zahlreichen Rekorden und großen Erfolgen aus dem Team.

Insgesamt absolvierte der fünffache Weltfußballer 234 Länderspiele und erzielte dabei unglaubliche 146 Tore. Damit ist er Rekordtorschütze im internationalen Männerfußball. Zudem nahm Ronaldo an sechs Weltmeisterschaften teil und führte Portugal 2016 zum Europameistertitel.

    Mit der neu gestalteten Rückennummer 7 soll die portugiesische Fußball-Ikone auch nach ihrem Abschied aus dem Nationalteam in Erinnerung bleiben.

    red, 14.11.2026, 17:02
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