i Fußball-Torhüter Jesus Owono ist besonders emotional. IMAGO/Photo Players Images Tödlicher Zusammenstoß Todesdrama um Fußballer – Tormann lange gesperrt Nach dem tragischen Tod des Fußballers Jesus de Miguel hat der Verband eine Entscheidung getroffen. Sein Gegenspieler wird lange gesperrt. Von Sport Heute 14.11.2026, 09:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der tödliche Zusammenstoß auf dem Fußballplatz hat nun auch sportrechtliche Konsequenzen. Knapp zwei Wochen nach dem verhängnisvollen Zweitliga-Spiel zwischen CD Teneriffa und dem FC Andorra hat der spanische Fußballverband eine Sperre gegen Tormann Jesus Owono ausgesprochen. Der Disziplinarausschuss entschied am Freitag, den Schlussmann für zwölf Partien aus dem Verkehr zu ziehen.

Am 2. November war Owono mit Teneriffa-Stürmer Jesús de Miguel heftig zusammengeprallt. Der 30-Jährige erlag in der vergangenen Woche seinen schweren Verletzungen. Für sein Einsteigen hatte der Andorra-Tormann bereits während der Partie die Rote Karte gesehen.

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Neben dem sportrechtlichen Verfahren wurden auch polizeiliche Ermittlungen eingeleitet. Diese seien bei vergleichbaren Vorfällen üblich.

"Schlimmste Tage meines Lebens"

Für Owono hat der Vorfall weitreichende persönliche Folgen. Nach dem Tod seines Gegenspielers sprach der Tormann von den "schlimmsten Tagen meines Lebens". Seither hat er nicht mehr mit seiner Mannschaft trainiert.

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Ob und wann der Schlussmann wieder zwischen den Pfosten stehen wird, ist völlig offen. Sein Verein will ihn bei dieser Entscheidung nicht unter Druck setzen. Andorra-Trainer Carles Manso erklärte am Donnerstag, Owono bekomme jeglichen "Freiraum", um selbst über seine sportliche Zukunft zu entscheiden.

Der Tormann sei "von der Situation zutiefst betroffen und hatte offensichtlich keine Absicht hinsichtlich des Ausgangs, der auf den Zusammenstoß folgte, der letztlich eine Tragödie ist, mit der er leider leben muss", betonte Manso.

Am Samstag trifft der FC Andorra auswärts auf UD Almería. Es ist das erste Pflichtspiel des Klubs seit dem Unglück.

Große Trauer um verstorbenen Stürmer

Unterdessen nimmt die spanische Fußballwelt Abschied von Jesús de Miguel. Am vergangenen Wochenende versammelten sich Spieler und Anhänger von CD Teneriffa, um gemeinsam des verstorbenen Stürmers zu gedenken.

Auch bei seiner Beisetzung war die Anteilnahme groß. Rund 400 Menschen erwiesen dem 30-Jährigen die letzte Ehre. Unter den Trauergästen befanden sich Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente und Real-Madrid-Präsident Florentino Pérez.