i Griechenlands Kapitän Vangelis Pavlidis konnte es nicht fassen. IMAGO/ANP 0:7-Blamage in Holland Griechenland erlebt "schlimmsten Abend der Geschichte" Griechenland wurde von den Niederlanden regelrecht vorgeführt und verlor am Ende historisch mit 0:7. Die Kritik im eigenen Land ist riesig. Von Sport Heute 14.11.2026, 10:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit großen Hoffnungen war Griechenland zum Nations-League-Schlager nach Amsterdam gereist. Vor dem Duell mit den Niederlanden lagen beide Mannschaften in Gruppe A2 noch punktgleich an der Tabellenspitze. 90 Minuten später herrschte bei den Gästen Fassungslosigkeit. Mit 0:7 wurde die griechische Nationalmannschaft in ihre Einzelteile zerlegt.

Für die Niederlande bedeutet der Kantersieg einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale. In Griechenland hingegen ist die Enttäuschung riesig. Besonders die heimische Presse geht mit der eigenen Mannschaft hart ins Gericht.

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"Ein Albtraum ohne Ende"

"Ein Albtraum ohne Ende und ohnegleichen", titelt das griechische Medium "alfavita" nach der historischen Niederlage.

"Die griechische Nationalmannschaft erlebte in Amsterdam einen der schlimmsten Abende ihrer Geschichte", heißt es weiter.

Noch deutlicher fällt die Kritik bei "gazzetta.gr" aus. Das Sportportal spricht von der "dunkelsten Nacht" des griechischen Fußballs seit dem Zweiten Weltkrieg.

"In der 'dunkelsten Nacht' der Nachkriegszeit für den griechischen Fußball wurde die Nationalmannschaft in Amsterdam mit 7:0 von den überragenden Niederlanden, die einfach nicht aufhören wollten, Tore zu schießen, vernichtend geschlagen und zerfiel", schreibt das Medium.

Trotz Rekordpleite ist noch alles möglich

Auch "sportal" kennt nach dem Debakel keine Zurückhaltung: "Bedingungslose Kapitulation für Griechenland – Historischer Reinfall in den Niederlanden".

ÖFB-Kaderumbruch im Herbst 2026 i ?

Dabei hatte sich Griechenland zuletzt in beeindruckender Form präsentiert. Gegen Deutschland blieb die Mannschaft in zwei Begegnungen ungeschlagen, feierte einen 1:0-Erfolg und erkämpfte ein torloses Remis.

Auch in den ersten vier Gruppenspielen der Nations League hatten die Griechen keine Niederlage kassiert. Der Europameister von 2004 schien nach schwierigen Jahren wieder auf dem Weg nach oben.