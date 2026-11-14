i David Affengruber und Xaver Schlager zählen zur in Elite in England. "imago" Keiner besser als Schlager Top im Ranking – ÖFB-Stars glänzen in Premier League Die ÖFB-Stars Xaver Schlager und David Affengruber zählen zu den zehn besten Spielern der Premier League – das zeigt ein Blick in die Statistiken. Von Sport Heute 14.11.2026, 12:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Xaver Schlager hat sich in England schnell einen Namen gemacht. Erst im Sommer wechselte der ÖFB-Teamspieler zu Nottingham Forest, und führt prompt in einer Kategorie alle Spieler der Premier League an. Kein anderer Profi der englischen Spitzenliga kommt auf so viele erfolgreiche Tacklings wie der Österreicher.

Das geht aus einer Auswertung des britischen Statistikportals "WhoScored" hervor. Schlager absolvierte alle zehn bisherigen Ligaspiele für Nottingham und sammelte dabei insgesamt 32 Tacklings. Mit durchschnittlich 3,2 pro Partie liegt er ebenfalls an der Spitze der Liga.

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Der Mittelfeldspieler unterstreicht damit seine Qualitäten in der Defensive. Besonders im Kampf um den Ball gehört der ÖFB-Legionär zu den auffälligsten Akteuren der Premier League.

Auch Affengruber mischt ganz vorne mit

Schlager ist allerdings nicht der einzige Österreicher, der in England mit starken Statistiken aufzeigt. Auch David Affengruber schafft es gleich in zwei Kategorien unter die besten zehn Spieler der Liga.

Der Innenverteidiger kommt im Schnitt auf 7,3 Klärungsaktionen pro Spiel. Damit belegt er ligaweit den sechsten Platz. Doch Affengruber überzeugt nicht nur bei der Abwehrarbeit. Mit durchschnittlich 76 gespielten Pässen pro Partie liegt er in dieser Statistik sogar auf Rang fünf.

Ex-Bundesliga-Profi vor Liverpool-Star

Noch mehr Klärungsaktionen verzeichnet Tarik Muharemovic. Der ehemalige WAC-Spieler, der mittlerweile für Leeds United aufläuft, führt die entsprechende Statistik mit 85 Aktionen in zehn Spielen an. Das entspricht einem Schnitt von 8,5 pro Partie. Zum Vergleich: Liverpool-Kapitän Virgil van Dijk kommt auf durchschnittlich 7,1 Klärungsaktionen und liegt damit auf dem neunten Platz.