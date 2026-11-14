i Fußball-Ikone Ronaldinho gibt sein Coemback. Imago Images In Italiens Serie C Ronaldinho kehrt zurück – Trainer kündigt Startelf an Elf Jahre nach seinem Karriereende steht Ronaldinho vor einem überraschenden Comeback. Sein Trainer hat bereits eine klare Ansage gemacht. Von Sport Heute 14.11.2026, 14:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit 46 Jahren will es Ronaldinho noch einmal wissen. Der ehemalige Weltfußballer kehrt auf den Rasen zurück – und das offenbar nicht nur für einen kurzen Showauftritt. Beim italienischen Drittligisten Ravenna FC soll der Brasilianer am Sonntag im Derby gegen Forli sogar in der Startelf stehen.

"Er wird von der ersten Minute an spielen", kündigt Ravenna-Trainer Andrea Mandorlini an. Damit könnte der frühere Barcelona-Star elf Jahre nach seinem Karriereende tatsächlich wieder in einem Pflichtspiel auflaufen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Stadion für Ronaldinho ausverkauft

Die Vorfreude in Ravenna ist riesig. Sämtliche 12.020 Plätze im Stadio Bruno Benelli sind bereits vergeben. Weil der Andrang so groß ist, wurde für die Partie sogar eine zusätzliche Tribüne mit rund 1.800 Plätzen errichtet.

Dass Ronaldinho tatsächlich wieder Fußball spielen würde, hatten zunächst viele bezweifelt. Bereits Ende Juni hatte der Brasilianer seine Rückkehr im Trikot des italienischen Klubs angekündigt. Damals wurde die Aktion allerdings von manchen als reiner Marketing-Gag angesehen.

"Ich kann es kaum erwarten, wieder mit dem Ball zu tanzen, um gemeinsam mit Ignazio und der gesamten Familie Cipriani eine neue Geschichte zu schreiben", erklärte Ronaldinho damals gegenüber der "Gazzetta dello Sport". Nun soll aus der Ankündigung tatsächlich ein Einsatz werden.

Ronaldinho will unbedingt treffen

Wie lange der 46-Jährige nach seiner langen Pause auf dem Platz stehen kann, ist noch offen. An seinen Ambitionen lässt Ronaldinho allerdings keinen Zweifel. Ausgerechnet im prestigeträchtigen Derby gegen Forlì möchte er ein Tor erzielen.

"Ich möchte die Menschen in Ravenna glücklich machen und für die Leidenschaft belohnen, die sie haben", erklärt der Brasilianer gegenüber der "Gazzetta dello Sport".

Für seinen neuen Klub geht es dabei auch sportlich um wichtige Punkte. Ravenna liegt derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz der Serie C, sechs Zähler hinter Spitzenreiter Spezia Calcio.