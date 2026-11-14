i Yusuf Demir und sein Bruder Furkan Demir. GEPA pictures So stark wie noch nie Fix! Rapid bindet wiedererstarkten Demir langfristig Bundesliga-Tabellenführer Rapid hat den Vertrag mit ÖFB-Teamspieler Yusuf Demir langfristig verlängert. Von Sport Heute 14.11.2026, 18:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bundesliga-Tabellenführer Rapid hat den Vertrag mit ÖFB-Teamspieler Yusuf Demir langfristig verlängert. Der 23-Jährige bleibt den Hütteldorfern bis Sommer 2031 erhalten. Die frohe Botschaft verkündete Sportchef Markus Katzer am Samstag bei der Ordentlichen Hauptversammlung im Allianz Stadion.

Demir präsentiert sich in dieser Saison in absoluter Topform. Mit sieben Treffern und acht Vorlagen hält der Offensivspieler bereits bei 15 Torbeteiligungen und ist aus dem Spiel der Grün-Weißen kaum wegzudenken. Seine starken Leistungen haben zuletzt auch wieder das Interesse internationaler Klubs geweckt. Dennoch entschied sich der Wiener für einen Verbleib in Hütteldorf.

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Sportchef Markus Katzer zeigt sich über die Vertragsverlängerung begeistert: "Wir haben immer daran geglaubt, dass Yusuf Demir wieder ein enorm wichtiger Teil unserer Mannschaft werden kann. Dass er sich in der aktuellen Saison stärker als je zuvor präsentiert, macht uns alle stolz." Der 23-Jährige habe das Potenzial, sich noch weiter zu steigern.

Dabei verlief die Karriere des einstigen Wunderkinds nicht immer nach Wunsch. Nach seinem Wechsel zum FC Barcelona im Jahr 2021 folgten schwierige Stationen bei Galatasaray Istanbul und dem FC Basel. Sein Marktwert sank zwischenzeitlich von zehn auf 1,7 Millionen Euro. Mittlerweile hat Demir bei Rapid wieder zu alter Stärke gefunden.

Auch der Offensivspieler selbst freut sich über die langfristige Zusammenarbeit: "Ich freue mich sehr, dass wir schon so zeitgerecht eine gemeinsame Lösung für eine längere Zusammenarbeit gefunden haben. Das Vertrauen der gesamten sportlichen Leitung ist eine Auszeichnung für uns alle."

Für Demir läuft es derzeit auch abseits der Bundesliga rund. Nach rund fünf Jahren Pause wurde der 23-Jährige wieder ins österreichische Nationalteam einberufen. Mit seiner Vertragsverlängerung setzt Rapid nun ein deutliches Zeichen für die Zukunft.