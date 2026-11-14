i Franco Foda. GEPA pictures Nullnummer am Nachmittag Kosovo in Unterzahl nur mit Remis gegen Israel Im Duell in der Österreich-Gruppe kommt der Kosovo um Ex-ÖFB-Coach Franco Foda nicht über ein 0:0 gegen Israel hinaus. Von Sport Heute 14.11.2026, 17:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreichs nächster Nations-League-Gegner wartet weiterhin auf den ersten Sieg! Israel kam am Samstag im Auswärtsspiel gegen den Kosovo nicht über ein torloses 0:0 hinaus. Damit reisen die Israelis ohne Erfolgserlebnis zum abschließenden Gruppenspiel gegen die ÖFB-Elf.

In Pristina war die Mannschaft des ehemaligen ÖFB-Teamchefs Franco Foda über weite Strecken spielbestimmend. Die beste Möglichkeit vergab Lindrit Kamberi in der 41. Minute, als sein Kopfball nur an der Latte landete.

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In der zweiten Halbzeit musste der Kosovo allerdings einen Rückschlag hinnehmen. Veldin Hodza sah in der 67. Minute die Gelb-Rote Karte und musste vorzeitig vom Platz. Trotz der Überzahl gelang Israel kein Treffer mehr, es blieb beim 0:0.

Für die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick geht es am Dienstag zum Abschluss der Nations-League-Gruppenphase gegen Israel. Die Partie wird im ungarischen Debrecen ausgetragen.