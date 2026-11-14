Kosovo in Unterzahl nur mit Remis gegen Israel

Österreichs nächster Nations-League-Gegner wartet weiterhin auf den ersten Sieg! Israel kam am Samstag im Auswärtsspiel gegen den Kosovo nicht über ein torloses 0:0 hinaus. Damit reisen die Israelis ohne Erfolgserlebnis zum abschließenden Gruppenspiel gegen die ÖFB-Elf.
In Pristina war die Mannschaft des ehemaligen ÖFB-Teamchefs Franco Foda über weite Strecken spielbestimmend. Die beste Möglichkeit vergab Lindrit Kamberi in der 41. Minute, als sein Kopfball nur an der Latte landete.
In der zweiten Halbzeit musste der Kosovo allerdings einen Rückschlag hinnehmen. Veldin Hodza sah in der 67. Minute die Gelb-Rote Karte und musste vorzeitig vom Platz. Trotz der Überzahl gelang Israel kein Treffer mehr, es blieb beim 0:0.
Für die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick geht es am Dienstag zum Abschluss der Nations-League-Gruppenphase gegen Israel. Die Partie wird im ungarischen Debrecen ausgetragen.