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Christoph. Baumgartner ist wieder da.
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Aufstellung des ÖFB-Teams

Mit Baumgartner! So startet Österreich gegen Irland

Österreich trifft heute in Linz auf Irland. Gewinnt das ÖFB-Team, steigt es in Gruppe A der Nations League auf.
Von Sport Heute
14.11.2026, 19:32
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Um 20:45 Uhr ist es in Linz so weit. Österreich trifft in der Nations League auf Irland. Bei einem Sieg kann man den vorzeitigen Aufstieg in die Gruppe A der Nations League fixieren. Diese elf Spieler schickt Teamchef Ralf Rangnick aufs Feld.

Bereits gestern kündigte Rangnick an, dass er mit Alex Schlager im Tor beginnt. Auch einen Einsatz von Comebacker Christoph Baumgartner kündigte der Teamchef an. Als Kapitän führt Konrad Laimer die Mannschaft auf das Feld.

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Rangnick kündigte gestern auf der Pressekonferenz an, dass ein Einsatz von Christoph Baumgartner geplant ist. Dieser soll sich je nach Spielverlauf auf 60 bis 70 Minuten belaufen.

So startetet Gegner Irland ins Spiel gegen Österreich:

Mit LASK-Star Christoph Lang feiert ein Spieler sein Debüt in der Startformation des ÖFB-Teams. Für ihn ist es auf der Linzer Gugl ein Heimspiel. Im ORF sagte er, dass er bereits gestern über die Aufstellung informiert worden war.

red, Akt. 14.11.2026, 19:46, 14.11.2026, 19:32
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