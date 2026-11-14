i Hier findet kein Spiel der U21-EM statt. Bild: GEPA-pictures.com Scheitert jetzt die Bewerbung? Rapid-Fans stimmen gegen U21-EM im Allianz Stadion Bei der Hauptversammlung am Samstag sorgte die mögliche Austragung der U21-EM 2029 im Allianz Stadion für ordentlich Zündstoff. Von Sport Heute 14.11.2026, 20:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wirbel bei Rapid Wien! Bei der Hauptversammlung am Samstag sorgte die mögliche Austragung der U21-Europameisterschaft 2029 im Allianz Stadion für hitzige Diskussionen. Nach einer emotionalen Debatte stimmte die Mehrheit der anwesenden Mitglieder gegen das Turnier in Hütteldorf.

Österreich bewirbt sich um die Austragung der U21-EM 2029 und kämpft dabei gegen Spanien um den Zuschlag. Die Entscheidung fällt am 7. Dezember in Belfast. Der ÖFB hat insgesamt acht Stadien für das Turnier vorgeschlagen, darunter auch die Heimstätte der Hütteldorfer. Mindestens sechs Arenen müssten im Falle einer erfolgreichen Bewerbung zum Einsatz kommen.

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Rapid-Geschäftsführerin Daniela Bauer verwies auf die finanziellen Vorteile. Zwischen 570.000 und 720.000 Euro könnte der Verein durch die Austragung einnehmen. Auch Präsident Alexander Wrabetz warb für das Turnier: "700.000 Euro können im Jahr 2029 viel Geld sein, heuer wäre sie es sowieso."

Bei zahlreichen Mitgliedern stieß das Vorhaben dennoch auf heftigen Widerstand. Einige fühlten sich von der Vereinsführung übergangen und kritisierten die späte Information. Besonders die Vorstellung, dass möglicherweise Austria-Anhänger im Allianz Stadion Platz nehmen könnten, sorgte für Unmut. "Das ist unser Wohnzimmer – würden Sie Ihr Wohnzimmer jemand Fremdem zur Verfügung stellen?", fragte ein Mitglied.

Andere Anhänger sahen die mögliche Austragung hingegen positiv. Sie bezeichneten das Turnier als Aufwertung für das Stadion und als Chance, Rapid auch international zu präsentieren.

Am Ende wurde abgestimmt. 224 Mitglieder sprachen sich gegen die Austragung aus, lediglich 140 stimmten dafür. Die Abstimmung fand allerdings erst statt, nachdem zahlreiche Mitglieder die Versammlung bereits verlassen hatten.

Das Präsidium soll den Beschluss künftig berücksichtigen. Ob Rapid nach einer bereits geschlossenen Vereinbarung mit der UEFA überhaupt noch aus der Bewerbung aussteigen kann, ist allerdings offen. Das letzte Wort dürfte in dieser Angelegenheit noch nicht gesprochen sein.