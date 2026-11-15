i Wer früh dekoriert, kann laut Psychologinnen und Psychologen seine Glücksgefühle steigern. iStock/miodrag ignjatovic Das sagen Experten Warum du schon jetzt für Weihnachten schmücken solltest Kaum ist Halloween vorbei, ziehen die ersten Lichterketten ein. Warum frühe Weihnachtsdeko glücklich macht – und was die Psyche damit zu tun hat. Von Heute Life 15.11.2026, 10:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kaum sind die Halloween-Kürbisse verschwunden, funkeln vielerorts schon die ersten Weihnachtslichter. Für manche beginnt damit die schönste Zeit des Jahres, andere können vom vorzeitigen Weihnachtszauber gar nicht genug bekommen. Und tatsächlich könnte es sich lohnen, mit dem Schmücken nicht bis Dezember zu warten: Wer früh Weihnachtsdeko aufstellt, ist laut Psychologinnen und Psychologen glücklicher.

Lichterketten statt Kürbisse: Deko macht glücklich

Der Weihnachtsbaum schon im November, Lichterketten am Fenster und die ersten festlichen Accessoires im Wohnzimmer? Was für Weihnachtsmuffel nach viel zu viel Vorfreude klingt, kann sich positiv auf die Stimmung auswirken. Denn beim Dekorieren werden Glücksgefühle geweckt und möglicherweise sogar Glücksbotenstoffe wie Dopamin ausgeschüttet.

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"In einer Welt voller Stress und Angst denken Menschen gern an Dinge, die sie glücklich machen – und Weihnachtsschmuck ruft diese Gefühle der Kindheit hervor", erklärte der Psychoanalyst Steve McKeown dem britischen Online-Magazin "Unilad" dazu.

Besonders drei Faktoren könnten dabei eine Rolle spielen: Farben und Licht, die festliche Atmosphäre und die sogenannte Neuroarchitektur. Letztere beschäftigt sich damit, wie unsere gebaute und gestaltete Umgebung unser Verhalten und Wohlbefinden beeinflusst.

Allerdings funktioniert das nicht bei allen. Wer mit Weihnachten eher unangenehme Erinnerungen verbindet, kann von Lichterketten und Weihnachtsmusik schon im Oktober genervt sein. Die Psychologin Elizabeth Lombardo rät in solchen Fällen dazu, neue Traditionen zu schaffen. Ein gemeinsamer Filmabend, ein Ausflug oder ehrenamtliches Engagement können helfen, die Weihnachtszeit mit positiven Erlebnissen zu verbinden.

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Weihnachtsdeko lässt freundlicher wirken

Dass Weihnachtsdekoration nicht nur die eigene Stimmung beeinflussen könnte, zeigt auch eine ältere Untersuchung. Eine 1989 im "Journal of Environmental Psychology" veröffentlichte Studie beschäftigte sich mit der Frage, wie weihnachtlich geschmückte Häuser auf andere Menschen wirken.

Das Ergebnis: Bewohnerinnen und Bewohner von Häusern mit sichtbarer Weihnachtsdekoration wurden von anderen als freundlicher und geselliger eingeschätzt. Und zwar unabhängig davon, wie sozial die Menschen tatsächlich waren.