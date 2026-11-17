i Ob beim Kochen oder Aufbewahren von Essensresten: Alufolie ist schnell zur Hand. iStock/bernjuer Küchen-Regel im Check Alufolie: Welche Seite gehört wirklich nach außen? Ob beim Kochen oder Aufbewahren von Essensresten: Alufolie ist schnell zur Hand. Doch welche Seite sollte eigentlich nach außen zeigen? Von Heute Life 17.11.2026, 15:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schnell das Abendessen einpacken, die Reste vom Vortag abdecken oder die Ofenkartoffel in Alufolie wickeln. Dabei fällt immer wieder dasselbe auf: Eine Seite glänzt, die andere ist matt. Doch welche gehört eigentlich nach außen? Hinter dem Unterschied steckt tatsächlich mehr als bloße Optik.

Darum hat Alufolie zwei unterschiedliche Seiten

Wer schon einmal eine Rolle Alufolie abgewickelt hat, kennt das Rätsel: Warum glänzt die eine Seite wie ein Spiegel, während die andere eher stumpf aussieht? Die Erklärung liegt in der Herstellung. Damit die Folie hauchdünn wird, laufen beim letzten Walzvorgang zwei Lagen gleichzeitig durch die Maschine. Die Seiten, die dabei mit den glatten Walzen in Berührung kommen, werden glänzend. Die beiden Innenseiten bleiben matt.

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Glänzend nach innen hält das Essen länger warm

Eine weitverbreitete Küchenregel lautet: Wer Speisen warm halten möchte, sollte die glänzende Seite nach innen drehen. Schließlich reflektiert sie Wärmestrahlung etwas stärker als die matte Oberfläche. Das stimmt grundsätzlich, allerdings ist der Unterschied bei gewöhnlicher Haushaltsfolie so gering, dass er beim Einwickeln von Lebensmitteln praktisch kaum ins Gewicht fällt.

Und welche Seite hält Lebensmittel kühl?

Auch beim Kühlen kursiert ein vermeintlicher Trick: Die matte Seite soll nach innen zeigen, damit Speisen länger frisch und kühl bleiben. Doch auch hier gilt: Die Ausrichtung der Alufolie hat keinen nennenswerten Einfluss auf die Temperatur. Wer Lebensmittel kühl halten möchte, sollte sich deshalb lieber auf den Kühlschrank oder eine Kühltasche verlassen.

Eine Ausnahme solltest du kennen

Bei normaler Alufolie kannst du also selbst entscheiden, welche Seite nach außen zeigt. Anders sieht es bei speziellen Produkten mit Antihaftbeschichtung aus. Hier kann es tatsächlich wichtig sein, welche Oberfläche mit dem Essen in Kontakt kommt. Ein Blick auf die Verpackung verrät, wie die Folie richtig verwendet wird.

Noch etwas ist wichtig: Stark saure oder salzige Lebensmittel wie Zitronen, Tomaten oder eingelegte Speisen sollten nicht direkt in Alufolie aufbewahrt werden. Dabei kann Aluminium auf das Essen übergehen.