i Simone Lugner sprach offen mit Adi Weiss. Andreas Tischler / Vienna Press Bittere Abrechnung Simone Lugner: "Das Problem ist die Mausi-Seite" Der Familienfrieden bei den Lugners lässt weiter auf sich warten. Jetzt spricht Richard Lugners Witwe Simone offen über das zerrüttete Verhältnis. Von Heute Entertainment 16.11.2026, 15:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auch mehr als zwei Jahre nach dem Tod von Richard Lugner (†91) scheint das Verhältnis zwischen seiner Witwe Simone und Teilen der Familie angespannt. In der aktuellen Folge Podcasts "Adi Weiss trifft" nimmt sich die 44-Jährige kein Blatt vor den Mund.

"Ich trenne immer sehr gerne seine Familie in die 'Mausi-Seite' und in die andere Seite, weil das Problem besteht eigentlich nur auf der Mausi-Seite", erklärt Simone. Und stellt unmissverständlich klar: "Wir sprechen gar nichts miteinander, überhaupt nichts."

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

VIP-Shopping bei Hämmerle i ?

Dabei habe sie durchaus versucht, den Kontakt aufrechtzuerhalten. So gratulierte sie Richard Lugners Sohn Alexander zum Geburtstag und bekam auch eine Antwort.

Simone zieht Konsequenzen

Mittlerweile hat die Lugner-Witwe für sich einen Schlussstrich gezogen. Sie habe Bücher gelesen und sich Ratschläge geholt, um mit der schwierigen Situation besser umgehen zu können.

Ihre wichtigste Erkenntnis: "Man kann nichts zwingen." Und wenn jemand nichts mit ihr zu tun haben wolle, gelte für sie nur noch eines: "Abhaken, abhaken, weitergehen."