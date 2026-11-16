Simone Lugner: "Das Problem ist die Mausi-Seite"

Auch mehr als zwei Jahre nach dem Tod von Richard Lugner (†91) scheint das Verhältnis zwischen seiner Witwe Simone und Teilen der Familie angespannt. In der aktuellen Folge Podcasts "Adi Weiss trifft" nimmt sich die 44-Jährige kein Blatt vor den Mund.
"Ich trenne immer sehr gerne seine Familie in die 'Mausi-Seite' und in die andere Seite, weil das Problem besteht eigentlich nur auf der Mausi-Seite", erklärt Simone. Und stellt unmissverständlich klar: "Wir sprechen gar nichts miteinander, überhaupt nichts."
Dabei habe sie durchaus versucht, den Kontakt aufrechtzuerhalten. So gratulierte sie Richard Lugners Sohn Alexander zum Geburtstag und bekam auch eine Antwort.
Mittlerweile hat die Lugner-Witwe für sich einen Schlussstrich gezogen. Sie habe Bücher gelesen und sich Ratschläge geholt, um mit der schwierigen Situation besser umgehen zu können.
Ihre wichtigste Erkenntnis: "Man kann nichts zwingen." Und wenn jemand nichts mit ihr zu tun haben wolle, gelte für sie nur noch eines: "Abhaken, abhaken, weitergehen."