i Jazz Gitti spricht mit "Heute" über ihre Krebserkrankung Sabine Hertel "Jeden Tag besser" Jazz Gitti offen über ihr schweres Jahr mit Krebs Die Krebsbehandlung hat Jazz Gitti viel Kraft gekostet. Im "Heute"-Talk erzählt sie, was und wer ihr durch die schweren Monate geholfen hat. Von Elena Mark 16.11.2026, 14:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Den 80er feiern, auf der Bühne stehen und dazwischen immer wieder ins Krankenhaus: Sängerin Jazz Gitti hat ein Jahr hinter sich, das ihr einiges abverlangt hat. Nach ihrer Hautkrebsdiagnose musste die Sängerin mehrere Eingriffe und Bestrahlungen überstehen. Im "Heute"-Talk verrät sie: Jetzt hat sie endlich wieder mehr Kraft.

Beim Charity-Kalendershooting von Starfotograf Manfred Baumann im Wiener Grand Hotel steht Gitti diesmal für andere Betroffene vor der Kamera. Auf die Frage nach ihrer eigenen Gesundheit hat sie eine erleichternde Antwort: "Ich habe alles im Griff, geht mir gut. Es hat nicht gestreut."

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Jazz Gitti vor der Linse von Starfotograf Manfred Baumann i ?

Im Mai wurde bei ihr ein Merkelzellkarzinom, eine aggressive Form von Hautkrebs, am rechten Ellbogen entfernt. Danach waren eine Hauttransplantation und Bestrahlungen nötig. Ein bisschen müde war ich von den Bestrahlungen", erzählt Gitti. Doch mittlerweile hat sie diese hinter sich und spürt "dass es jeden Tag besser wird". Ein Arzttermin steht noch aus: "Eine Untersuchung habe ich noch, aber bis jetzt ist alles in Ordnung."

In den vergangenen Monaten hat sie weitergearbeitet. Die Begegnungen mit ihren Fans haben ihr dabei gutgetan: "Mein Publikum hat mir so viel Kraft gegeben." Privat konnte sie sich auf ihren Mann und Manager Roman Bogner verlassen, für sie war er in dieser Zeit die "gute Fee".

Ein Appell an die "Mannsbilder"

Dass sie ihre Diagnose öffentlich machte, hatte für Gitti einen konkreten Grund: "Eigentlich habe ich das gemacht für die Männer." Sie meint jene "Mannsbilder", die Beschwerden gern mit einem "das ist eh nichts" abtun. Die Sängerin will sie dazu bewegen, Veränderungen ernst zu nehmen und zum Arzt zu gehen.

Die Anteilnahme ihrer Fans an ihrer eigenen Erkrankung weiß sie jedenfalls zu schätzen. "Das ist ja nett, wenn man sich Sorgen macht um jemanden, der halt nicht zur Familie gehört", sagt sie. Dass ihre Community sie versteht, steht für Gitti ohnehin fest: "Ich bin draufgekommen, meine Fans ticken ähnlich wie ich, weil die anderen kapieren mich eh nicht."