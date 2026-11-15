i "Bauer sucht Frau"-Liebling Johannes Höfinger und Schauspieler Christian Strasser Nikolas Tolo Tränen und Jubel "Bauer sucht Frau"-Star Höfinger feiert die Besten Beim "Retail Award 2026" rückten einmal nicht die Promis, sondern jene Menschen ins Rampenlicht, die sonst oft im Hintergrund stehen. Von Romina Colerus 15.11.2026, 21:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Abend, der ans Herz ging. Unternehmer Christian Leitner lud bereits zum zweiten Mal zur Verleihung des "Retail Awards" ins Portofino. Und während sich unter den Gästen zahlreiche bekannte Gesichter tummelten, gehörte die große Bühne diesmal ganz anderen Stars: seinen Mitarbeitern.

In sieben Kategorien wurden jene Storeteams ausgezeichnet, die tagtäglich mit Leidenschaft, Teamgeist und vollem Einsatz für ihre Kunden da sind. "Der 'Retail Award' ist eine Hommage für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Tag für Tag alles geben, die den Unterschied machen, die den Handel mit Leben füllen – das Leben meiner Vision für die Zukunft des stationären Handels", so Leitner.

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"Retail Award" 2026 in Wiener Portofino i ?

Mitgejubelt haben unter anderem Schlagerstar Adriana, Designer Alexis F. González, Schauspieler Christian Strasser, Sängerin Martina Kaiser und Reality-Star Johannes Höfinger.

Für zusätzliche Emotionen sorgte die Botschaft des Abends. Nicht große Namen oder glänzende Verkaufszahlen stehen im Mittelpunkt, sondern die Menschen hinter dem Erfolg.

Auch die STYLE UP YOUR LIFE!-Herausgeber Adi Weiss und Michael Lameraner zeigten sich begeistert: "Menschen, die mit Leidenschaft, Engagement und Herzblut den Handel lebendig machen. Genau diese Menschen verdienen es, im Rampenlicht zu stehen!"