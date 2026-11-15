i GNTM-Siegerin Lou-Anne Gleißenebner-Teskey mit ihrer Mama Martina ©Foto Andi Bruckner Ballsaison wird eingeläutet GNTM-Star und Opern-Promis bei glamouröser Enthüllung Der Wiener Kaffeesiederball wirft seine Schatten voraus! Im Künstlerhaus wurde jetzt ein ganz besonderes Kunstwerk enthüllt. Von Romina Colerus 15.11.2026, 17:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bis zum großen Walzervergnügen am 22. Jänner 2027 dauert es zwar noch ein wenig, doch die Vorfreude steigt bereits. Julius Meinl und die Wiener Kaffeesieder luden ins Künstlerhaus, um den neuen Kunstfächer für den traditionsreichen Kaffeesiederball Ball zu präsentieren.

Heuer hat das kleine Kunstwerk eine ganz besondere Botschaft. Künstlerin Léna Fürjesi widmete ihren Entwurf den starken Frauen der Wiener Kaffeehauskultur. Zwei goldene Frauensilhouetten stehen im Mittelpunkt, während schwarze, fließende Linien an die Crema eines frisch gebrühten Kaffees erinnern.

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Präsentation des neues Kunstfächers für den Kaffeesiederball i ?

Unter den Gästen waren unter anderem die Opernsänger Daniel Serafin und Clemens Unterreiner, GNTM-Siegerin Lou-Anne Gleißenebner-Teskey sowie Künstler Javier André Greschitz De La Cruz.

Promis bestaunten die Damenspende

Doch nicht nur der Kunstfächer sorgte für Aufmerksamkeit. Auch eine streng limitierte Espresso-Martini-Tasse, die Julius Meinl gemeinsam mit der Wiener Porzellanmanufaktur Augarten kreierte, wurde präsentiert. Kaufen kann man das exklusive Stück übrigens nicht.

Am 22. Jänner 2027 verwandelt sich die Wiener Hofburg schließlich wieder in das wohl glamouröseste Kaffeehaus der Welt. Rund 3.600 Gäste werden zum 68. Kaffeesiederball erwartet. Das Motto: "Wo Gedanken tanzen und der Kaffee nach Freiheit duftet".