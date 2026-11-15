GNTM-Star und Opern-Promis bei glamouröser Enthüllung

Bis zum großen Walzervergnügen am 22. Jänner 2027 dauert es zwar noch ein wenig, doch die Vorfreude steigt bereits. Julius Meinl und die Wiener Kaffeesieder luden ins Künstlerhaus, um den neuen Kunstfächer für den traditionsreichen Kaffeesiederball Ball zu präsentieren.
Heuer hat das kleine Kunstwerk eine ganz besondere Botschaft. Künstlerin Léna Fürjesi widmete ihren Entwurf den starken Frauen der Wiener Kaffeehauskultur. Zwei goldene Frauensilhouetten stehen im Mittelpunkt, während schwarze, fließende Linien an die Crema eines frisch gebrühten Kaffees erinnern.
Unter den Gästen waren unter anderem die Opernsänger Daniel Serafin und Clemens Unterreiner, GNTM-Siegerin Lou-Anne Gleißenebner-Teskey sowie Künstler Javier André Greschitz De La Cruz.
Doch nicht nur der Kunstfächer sorgte für Aufmerksamkeit. Auch eine streng limitierte Espresso-Martini-Tasse, die Julius Meinl gemeinsam mit der Wiener Porzellanmanufaktur Augarten kreierte, wurde präsentiert. Kaufen kann man das exklusive Stück übrigens nicht.
Am 22. Jänner 2027 verwandelt sich die Wiener Hofburg schließlich wieder in das wohl glamouröseste Kaffeehaus der Welt. Rund 3.600 Gäste werden zum 68. Kaffeesiederball erwartet. Das Motto: "Wo Gedanken tanzen und der Kaffee nach Freiheit duftet".