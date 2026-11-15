i "Mausi" mit ihrer Mama und Freunden - darunter auch David Alabas Mama Gina Alaba (re.) - beim Ganselessen Privat Von wegen Schonung Erst Beauty-OP, dann Gansl! 'Mausi' Lugner tischt auf Christine "Mausi" Lugner ist nach ihrer Schönheitsoperation schon wieder in Feierlaune. Beim traditionellen Ganslessen wurde ordentlich aufgetischt. Von Heute Entertainment 15.11.2026, 13:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erst die Fassade auf Vordermann bringen, dann die inneren Werte stärken! Christine "Mausi" Lugner hat nach ihrer Operation offenbar klare Prioritäten. Statt sich daheim zu verstecken, ließ es sich die Society-Lady beim traditionellen Ganslessen im Café Alser so richtig gut gehen.

Mit dabei waren unter anderem ihre Mama Martha Haidinger, Gastgeberin Caroline und Mitra. Auch Gina Alaba war bei der geselligen Runde mit von der Partie.

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Dass "Mausi" ihren Humor auch nach dem Beauty-Eingriff nicht verloren hat, beweist sie mit einem Augenzwinkern. "Schließlich muss man Prioritäten setzen: Zuerst wird die Fassade renoviert, danach die Innereien versorgt!"

"Mausi Gans im Glück"

Während andere nach einer Operation noch auf Sparflamme laufen, ist bei der Lugner-Ex offenbar längst wieder Vollbetrieb angesagt. "Nach einer Operation muss man ja wieder Energie tanken", so die Unternehmerin.