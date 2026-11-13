i Cosmó gibt Armin Assinger Nachhilfe im Tanzen. ORF/Stefan Gregorowius Inklusive Tanzschein im Studio Jetzt fragt Assinger – und Cosmó muss Köpfchen zeigen Das Mikrofon kann er dieses Mal anderen überlassen: ESC-Star Cosmó tauscht die Bühne gegen den heißen Stuhl bei Quizmaster Armin Assinger. Von Heute Entertainment 13.11.2026, 14:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Singen hilft ihm bei diesem ORF-Auftritt höchstens, wenn eine Musikfrage kommt: ESC-Star Cosmó (Benjamin Gedeon) stellt sich dem Fragenhagel der Promi-Millionenshow und nimmt bei Armin Assinger Platz.

Assinger darf sich diesmal allerdings auch etwas zeigen lassen: Cosmó bringt ihm im Studio die Schritte zu "Tanzschein" bei. Beim Tanzen kennt sich der Sänger aus – wie sieht’s mit den Quizfragen aus?

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Promi-Millionenshow mit Cosmó, Ferdinand Seebacher, Verena Scheitz und Berni Wagner i ?

Daheim auf der Couch weiß man die richtige Antwort ja meistens sofort . Sitzt Assinger einem gegenüber, ist es dann doch was anders. Zur Not darf der Sänger sich helfen lassen – solange noch ein Joker übrig ist.

Seebacher, Wagner und Scheitz auch dabei

Auch Schauspieler Ferdinand Seebacher, Kabarettist Berni Wagner und Moderatorin Verena Scheitz sind mit dabei. Die Promis versuchen mit ihrem Wissen möglichst viel Geld für "Licht ins Dunkel" zu erspielen. Bis zu 300.000 Euro sind mit guten richtig beantworteten Fragen möglich.

Am 23. November wird sich zeigen, wie gut sich die Promis abseits ihres Fachgebiets auskennen. Einen kleinen Vorteil gegenüber ihren sonstigen Auftritten hat die Sache jedenfalls: Wenn den VIPs hier die Worte fehlen, dürfen sie zum Telefonjoker greifen.