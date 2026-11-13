i DJ Ötzi sorgt am Sonntag bei den NFL-Fans in München für gute Stimmung IMAGO/Daniel Scharinger Große Premiere Zwischen NFL-Stars! DJ Ötzi kurz vor Mega-Auftritt Sein "Hey Baby" kennen die Football-Fans längst. Am Sonntag liefert DJ Ötzi die Stimme dazu persönlich: Er tritt beim NFL-Spiel in München auf. Von Heute Entertainment 13.11.2026, 16:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Football-Fans kennen seinen Hit schon. Jetzt kommt der Mann mit der weißen Mütze persönlich: DJ Ötzi (Gerry Friedle) ist am Sonntag, dem 15. November, beim NFL-Spiel in der Münchner Allianz Arena dabei. Wenn die New England Patriots auf die Detroit Lions treffen, ist der Tiroler als Live-Act mit dabei und heizt das Publikum musikalisch ein.

Die amerikanische Football-Liga trägt regelmäßig Spiele außerhalb der USA aus und gastiert heuer zum dritten Mal in München. Für den österreichischen Musiker ist das die Gelegenheit, vor einem Publikum aufzutreten, bei dem seine Musik längst angekommen ist: Seine Version von "Hey Baby" läuft auch bei NFL-Spielen in den USA und sorgt für beste Stimmung in den Stadien.

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DJ Ötzi - ein Leben in Bildern i ?

Doch am kommenden Sonntag darf er ihn persönlich vor den Football-Fans selbst singen – und diese Einladung ist auch nach all den Jahren auf der Bühne für den Sänger etwas ganz Besonderes. "Ich darf dabei sein. Das ist natürlich riesig", freut er sich im Talk mit der "ARD Schlagerwelt".

Wann genau Ötzi zum Mikrofon greift und welche Songs er singt, ist noch offen. Die Halbzeitshow übernimmt die US-Amerikanische Band Cage The Elephant. Für den Tiroler wird es jedenfalls ein besonderer Sonntag: Bisher lief sein Hit in den Football-Stadien, diesmal steht er selbst vor den Fans.