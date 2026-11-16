i Amira Aly und Christian Düren zeigen erste Fotos mit ihrer Tochter APA-Images / Action Press / AEDT / Instagram "Alles neu, alles besser" Erste Babyfotos! Amira Aly und Christian Düren im Glück Amira Aly genießt die erste Zeit mit ihrer Tochter. Jetzt teilt sie private Fotos – und auch Papa Christian Düren zeigt sich erstmals mit der Kleinen. Von Heute Entertainment 16.11.2026, 10:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Amira Aly (34) lässt ihre Fans an einem besonders persönlichen Moment teilhaben: Im Krankenhausbett hält sie ihre neugeborene Tochter im Arm. Knapp drei Wochen nach der Baby-Verkündung zeigt die Moderatorin jetzt private Fotos aus der ersten Zeit mit der Kleinen.

Am 27. Oktober hatte die gebürtige Kärntnerin die Geburt öffentlich gemacht, damals waren nur eine kleine Hand und ein Fußabdruck zu sehen. Jetzt dürfen die Fans ein bisschen mehr an ihrem Glück teilhaben.

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"Das Leben in letzter Zeit", schreibt sie zu ihrer Fotoreihe auf Instagram. Darunter ist eine Aufnahme aus dem Krankenhausbett, auf der Amira mit ihrem Baby kuschelt. Weitere Bilder zeigen, wie es danach zu Hause weiterging – von den ersten Spaziergängen mit dem Kinderwagen bis zum hergerichteten Babybett.

Auch Christian Düren (36) zeigt sich mit seiner Tochter. Für ihn ist es das erste Kind – und der Moderator zeigt stolz die ersten gemeinsamen Momente. Auf einem Foto gibt er seiner Tochter im Krankenhaus einen Kuss auf die Stirn. Dazu schreibt er: "Alles neu. Alles besser". Amira kennt das Mama-Glück bereits: Aus ihrer Ehe mit Oliver Pocher hat sie zwei Söhne.

Ein Detail bleibt ein Geheimnis

Wie ihre Tochter heißt, verraten die beiden allerdings nicht. Dabei stand der Name schon früh in der Schwangerschaft fest– mit der Öffentlichkeit wollen die beiden diesen aber ebenso wenig teilen wie die Namen von Amiras Söhnen.