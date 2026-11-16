i Tom Neuwirth spricht im "Bussi Bla Bla" Podcast über seine Beziehung Screenshot Conchita glücklich verliebt Nächster Schritt! Tom Neuwirth verrät große Liebespläne Tom Neuwirth plant mit seinem Freund den nächsten großen Schritt. Im Talk mit JJ erzählt er vom Liebesalltag – und davon, was draußen schwieriger ist. Von Heute Entertainment 16.11.2026, 11:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Lange war Tom Neuwirth (38) Single, mittlerweile darf es für ihn gern ein bisschen mehr Nähe sein. "Wir sind sehr kuschelig", erzählt der Künstler hinter Conchita Wurst im Podcast "Bussi Bla Bla". Mit seinem Freund hat er da offenbar genau den Richtigen gefunden: "Ich bin ein hoffnungsloser Romantiker und er ist es auch."

Jetzt steht für die beiden nach etwas über einem Jahr Beziehung der nächste Schritt an. "Wir ziehen jetzt zusammen", verrät Tom im Gespräch mit JJ (Johannes Pietsch). Wie die Aufgaben im Haushalt verteilt sind, weiß er auch schon: "Er kocht und ich mache den Abwasch."

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Doch so gern Tom und sein Freund sich in den vier Wänden nahe beieinander haben: In der Öffentlichkeit ist das für ihn weniger selbstverständlich.

Im Podcast sprechen die beiden ESC-Sieger darüber, warum sie mit ihren Partnern öffentlich eher zurückhaltend sind. Große Liebesbeweise vor anderen sind ohnehin nicht ihr Ding. Es geht aber auch um die Frage, ob sie sich dabei sicher fühlen – etwa beim Händchenhalten oder Küssen in der U-Bahn.

“Ich merke, dass ich ein bisschen zurückhaltend bin, wenn ich zum Beispiel in der U-Bahn bin. Da bin ich in diesem Mindset, ok, wir müssen echt aufpassen", so Neuwirth und fügt hinzu: "Also eher aus Sicherheitsgründen."

Auch JJ hält sich in der Öffentlichkeit zurück: "Dann ist man sich unsicher, was die Leute denken." Einfach Händchen halten, ohne vorher die Reaktionen anderer abzuschätzen? Für Neuwirth nicht selbstverständlich: "Das sind Gedanken, die müssen sich heterosexuelle Paare nie machen."