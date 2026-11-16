i NESS singt über Dinge, die bewegen Jeanette Sophie Wunder Punkt NESS ganz emotional: Wenn Liebe plötzlich wehtut Sängerin NESS trifft mit ihrer neuen Single "Bei dir" einen wunden Punkt und damit mitten ins Herz ihrer Fans. Von Heute Entertainment 16.11.2026, 10:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Freundschaften vernachlässigen, eigene Träume aufgeben und bloß nicht zu viel verlangen. In ihrem neuen Song "Bei dir" erzählt NESS von einer Beziehung, in der man sich selbst immer mehr verliert, nur um dem anderen zu gefallen.

"Wie kann ich dir zu viel sein, wenn ich dir nicht reich", lautet eine der schmerzhaften Fragen des Songs. Es geht um die Angst, nicht gut genug zu sein, um Ehrlichkeit, die plötzlich unerwünscht ist, und um das verzweifelte Festhalten an einer Liebe, die einem längst nicht mehr guttut.

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Dass die österreichische Sängerin damit einen Nerv trifft, zeigte sich bereits vor der Veröffentlichung. Die erste Hörprobe auf Instagram knackte die Marke von einer Million Aufrufen.

Vom großen Erfolg zu ganz großen Gefühlen

Für NESS läuft es auch musikalisch rund. Gemeinsam mit Rapper Kontra K holte sie mit "Geboren, um zu leben" Gold in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Mehr als 100 Millionen Streams, drei größtenteils ausverkaufte Tourneen und knapp 300.000 Instagram-Follower sprechen für sich.

Doch statt sich auf ihren Erfolgen auszuruhen, legt die Musikerin nach. Am 26. Februar 2027 erscheint ihr Debütalbum "Fluchtinstinkt". Im März geht sie damit auf Tour durch Österreich und Deutschland.