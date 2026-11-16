i Julia Furdea und Toni Faber beim Dancer Against Cancer Kalendershooting DaC Mit Zauberstab gegen Krebs Julia Furdea und Toni Faber werden für Baumann zu Feen Toni Faber, Jazz Gitti oder Julia Furdea als gute Feen: Für Manfred Baumanns neuen Charity-Kalender stellen sich Promis in den Dienst der Krebshilfe. Von Heute Entertainment 16.11.2026, 14:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer ist da, wenn es einem nicht gut geht? Bei Starfotograf Manfred Baumann kommt die Antwort ohne Zögern: "Nelly ist immer meine gute Fee." Seine Frau unterstützt ihn auch bei seiner Arbeit – und lieferte diesmal die Idee für den neuen 'Dancer Against Cancer'-Kalender. Am Montag, dem 16. November, standen dafür zahlreiche Promis im Wiener Grand Hotel vor seiner Linse.

Angefangen hatte alles weit weg von Wien, bei einer gemeinsamen Reise im Wohnmobil durch Schottland und England. "Das war ein bisschen so mystisch", erzählt Baumann im "Heute"-Talk. Nelly brachte Engel und gute Feen ins Spiel – ein Gedanke, der den Fotografen sofort überzeugte: "Jeder, der Krebs hat, ist angewiesen auf eine gute Fee. Ob das jetzt die Familie ist, ob das jetzt die Ärzte sind, ob das der Hund ist, die Katze."

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"Dancer Against Cancer" Kalendershooting mit Manfred Baumann i ?

Für Jazz Gitti hat das Thema eine besondere Bedeutung – 2026 wurde bei der Sängerin Hautkrebs diagnostiziert. "Ich habe alles im Griff, geht mir gut. Es hat nicht gestreut", erzählt sie im "Heute"-Talk. Die kräftezehrenden Bestrahlungen hat sie inzwischen hinter sich. Die Aktion weiter zu unterstützen, ist für sie selbstverständlich, und das: "Solange ich noch atme."

Auch Sängerin Monika Ballwein wurde zur guten Fee. Sie erlebt immer wieder, dass Freunde, Bekannte und Familienmitglieder an Krebs erkranken und für sie ist klar: "Da kann man nicht genug aufmerksam machen." Ihre eigenen guten Feen findet sie im engsten Umfeld: "Mein Bruder ist eine richtig gute Fee", erzählt sie. "Ich glaube, das nimmt man oftmals selbstverständlich. Ist es aber nicht."

Vor Baumanns Kamera standen außerdem Julia Furdea in Ballkleidern und Toni Faber im Smoking. Der Dompfarrer ziert auch das Titelblatt des Kalenders 2027/28. Weil Anna Kratki und Nina Hartmann krankheitsbedingt absagten, wurde improvisiert: Lou-Anne Gleißenebner-Teskey zog ihren Termin vor, Herby Stanonik sprang im Glitzer-Smoking ein. DaC-Obfrau Yvonne Rueff borgte sich kurzerhand den etwas zu großen Smoking ihres Mannes.

Am Dienstag geht das Shooting weiter. Aus den märchenhaften Bildern soll schließlich ganz konkrete Hilfe werden: Der Kalender unterstützt die Arbeit von "Dancer against Cancer" zugunsten der Krebshilfe.