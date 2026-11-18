i Die Lamminger Hütte auf 1.355 Metern Seehöhe soll auch künftig Wanderer und Landwirte auf der Saualpe zur Einkehr einladen. Lamminger Hütte "Private Umstände" Beliebte Kärntner Almhütte sucht neue Pächter Die Lamminger Hütte steht vor einem Pächterwechsel. Für die Sommersaison wird ein neuer Bewirtschafter gesucht, der auch ein Auge auf das Vieh hat. Von Heute Life 18.11.2026, 20:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Sommersaison rückt näher, doch auf der Lamminger Hütte auf der Saualpe ist noch offen, wer künftig die Gäste bewirten wird. Die Agrargemeinschaft Lamminger Halt sucht einen neuen Pächter für die beliebte Einkehr auf 1.355 Metern Seehöhe. Das Pachtverhältnis mit der bisherigen Bewirtschafterin Janja Krevzelj wurde nach zwei Jahren aufgrund "privater Umstände" einvernehmlich beendet, schreibt die "Kleine Zeitung".

Beliebter Treffpunkt soll erhalten bleiben

Die Hütte liegt rund 20 Kilometer von St. Andrä entfernt und ist auch mit dem Auto gut erreichbar. Ausreichend Parkplätze machen sie zudem zu einem beliebten Ausgangspunkt für Wanderungen auf der Saualpe. Bewirtschaftet werden soll sie während der Sommersaison von 1. Mai bis 30. September. Idealerweise wohnt der neue Pächter während dieser Zeit auch auf der Hütte.

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Neben den Gästen hat die Agrargemeinschaft noch eine weitere Aufgabe für den künftigen Hüttenwirt im Blick: Auf den umliegenden Weideflächen sind rund 90 Stück Jungvieh und Kühe unterwegs. Wünschenswert wäre deshalb, dass der Bewirtschafter regelmäßig nach dem Vieh sieht.

Für Obmann Johann Graßler steht allerdings vor allem der Hüttenbetrieb im Mittelpunkt. "Uns ist es am wichtigsten, dass unsere Hütte, in die wir laufend investieren, bewirtschaftet wird und dies für Gäste vom Tal als auch für uns Landwirte, wenn wir selbst nach unserem Vieh Nachschau halten, ein Treffpunkt zum Einkehren bleibt", betont er.

Freie Hand bei der Gastronomie

Wer die Hütte übernimmt, kann die gastronomische Ausrichtung selbst gestalten. Die Agrargemeinschaft lässt dem neuen Pächter dabei freie Hand. Auch bei der Ausstattung gibt es einiges zu bieten: Die Hütte steht dem künftigen Bewirtschafter komplett zur Verfügung. Übernachtungsmöglichkeiten für ihn und seine Mitarbeiter sind vorhanden.

Ein zusätzlicher Vorteil: Das Brennholz für den Etagenherd samt Warmwasserbereitung wird kostenlos bereitgestellt. Eine Photovoltaikanlage mit Speicher sorgt außerdem für eine autarke Stromversorgung rund um die Uhr.

Platz für bis zu 60 Gäste im Freien

Auch für den Gastbetrieb ist die Infrastruktur vorhanden. Neben Sitzgelegenheiten im Innenbereich gibt es draußen Platz für rund 50 bis 60 Personen. Damit bietet die Lamminger Hütte ausreichend Möglichkeiten, Wanderer, Ausflügler und Einheimische zu bewirten.

Interessenten können sich ab sofort direkt bei Obmann Johann Graßler melden. Die Bewerbung für die kommende Sommersaison ist telefonisch unter 0664/322 00 21 möglich.