i Im Winter wird der Heizkörper schnell zum Wäscheständer. iStock/Evgen_Prozhyrko Wäsche-Sünde Darum gehört dein nasses Gewand nie auf den Heizkörper Nasse Wäsche, wenig Zeit? Da landet der Lieblingspulli schnell auf dem Heizkörper – doch der vermeintliche Alltagstrick hat gleich mehrere Nachteile. Von Heute Life 18.11.2026, 20:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Draußen ist es kalt, die frisch gewaschene Lieblingsjeans will einfach nicht trocken werden. Also landet sie kurzerhand auf dem warmen Heizkörper. Was praktisch klingt und Zeit sparen soll, kann allerdings unangenehme Folgen haben – für die Wohnung, die Gesundheit und die Geldbörse.

Ein teurer Haushalts-Trick

Gerade im Winter dauert es oft länger, bis frisch gewaschene Kleidung trocken ist. Da liegt es nahe, die Heizung als improvisierten Wäschetrockner zu nutzen. Schließlich soll der warme Heizkörper die Feuchtigkeit möglichst schnell aus den Kleidungsstücken ziehen. Doch darin liegt das Problem: Wer seine Wäsche direkt auf der Heizung trocknet, kann damit Schimmelbildung begünstigen und unnötig Heizenergie verschwenden. Drei Gründe sprechen gegen die vermeintlich clevere Abkürzung.

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1 Schimmelgefahr steigt Beim Trocknen gibt die Wäsche Feuchtigkeit an die Raumluft ab. In schlecht gelüfteten Räumen kann dadurch die Luftfeuchtigkeit deutlich ansteigen. Besonders an kalten Wänden und Fenstern kann sich die Feuchtigkeit niederschlagen. Die Folge: Es entstehen günstige Bedingungen für Schimmel . Dessen Sporen können unter anderem die Atemwege reizen und bei empfindlichen Menschen Beschwerden auslösen.

2 Heizung verliert an Wirkung Ein Heizkörper soll die Wärme möglichst ungehindert an den Raum abgeben. Liegen jedoch dicke Pullover, Handtücher oder Jeans darüber, wird die Wärmeverteilung beeinträchtigt. Der Raum kann sich dadurch langsamer aufheizen, obwohl die Heizung läuft. Gerade an kalten Tagen ist das alles andere als ideal.

3 Heizkosten können steigen Wer merkt, dass es im Zimmer nicht richtig warm wird, dreht die Heizung womöglich noch höher. Auch um die Wäsche schneller trocken zu bekommen, wird die Temperatur gerne aufgedreht. Das kann den Energieverbrauch erhöhen und sich letztlich auf der Heizkostenabrechnung bemerkbar machen. Aus dem vermeintlichen Spartipp wird so schnell eine teure Gewohnheit

So trocknet deine Wäsche im Winter richtig

Die bessere Lösung ist ein Wäscheständer, der mit etwas Abstand zur Heizung steht. So kann die warme Luft zirkulieren, ohne dass der Heizkörper verdeckt wird. Wichtig ist außerdem, die Feuchtigkeit regelmäßig nach draußen zu lassen. Mehrmals täglich kurz stoßlüften hilft, die Luftfeuchtigkeit zu senken. Ein Hygrometer zeigt, ob die Raumluft zu feucht wird.

Auch gründliches Schleudern vor dem Aufhängen und ausreichend Abstand zwischen den Kleidungsstücken beschleunigen das Trocknen.