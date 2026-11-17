i Das Wetter am 19. November soll über den Winter entscheiden. APA-Images / APA / GEORG HOCHMUTH Große Vorhersage Dieser Tag entscheidet jetzt über den Winter Eine alte Bauernregel macht den 19. November zum Winter-Orakel. So sieht die Prognose für Österreich aus. Von Heute Life 17.11.2026, 12:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Winter lässt noch auf sich warten – doch eine uralte Bauernregel verspricht bereits eine überraschende Vorhersage. Ausgerechnet der 19. November soll verraten, was Österreich in den kommenden Monaten erwartet. Wird es eisig und schneereich oder bleibt die kalte Jahreszeit ungewöhnlich mild? Die aktuelle Wetterprognose liefert erste Hinweise.

„Sankt Elisabeth zeigt an, was der Winter für ein Mann.“

Dieser überlieferte Spruch sorgt rund um den Elisabethtag jedes Jahr für Spannung. Und auch diese Variante hält sich seit Generationen:

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„Es kündigt die Elisabeth, was für ein Winter vor uns steht.“

Doch was ist dran an dem alten Wetter-Orakel?

Das erwartet Österreich

Am Donnerstag, dem 19. November, zeigt sich das Wetter in Österreich von seiner wechselhaften Seite. Laut der aktuellen Prognose von GeoSphere Austria ziehen von Westen nach Osten dichte Wolken durch. Immer wieder ist mit Regen und Regenschauern zu rechnen.

Besonders im Westen und Süden dürfte es länger nass bleiben. Die besten Chancen auf trockene Phasen gibt es im äußersten Osten und Nordosten. Die Schneefallgrenze liegt meist zwischen 1.300 und 1.600 Metern Seehöhe, im Süden anfangs teilweise noch höher.

Auch die Temperaturen sprechen vorerst nicht für einen Wintereinbruch: In der Früh werden minus 2 bis plus 8 Grad erwartet, tagsüber steigen die Werte auf 7 bis 12 Grad. Nördlich des Alpenhauptkamms frischt der Westwind im Tagesverlauf auf.

In Wien zeigt sich die Lage etwas freundlicher: Zunächst gibt es noch Sonnenschein, später ziehen zunehmend Wolken auf. Am Nachmittag sind kurze, schwache Regenschauer möglich. Die Temperaturen erreichen bis zu 13 Grad.

Bauernregel macht Hoffnung auf milden Winter

Wer dem alten Spruch Glauben schenkt, könnte aus dieser Wetterlage eine klare Botschaft herauslesen: Ein milder Elisabethtag ohne flächendeckenden Frost soll auf einen eher milden Winter hindeuten.

Wer war die heilige Elisabeth? Hinter dem Wetter-Orakel steckt eine historische Persönlichkeit: Elisabeth von Thüringen (1207–1231) war eine ungarische Königstochter. Durch ihre Heirat gelangte sie an den Thüringer Landgrafenhof. Nach dem Tod ihres Mannes widmete sie sich der Armen- und Krankenpflege und gründete Spitäler. Ihr soziales Engagement machte sie weit über ihre Heimat hinaus bekannt. Bereits 1235 wurde sie heiliggesprochen. Ihr Gedenktag ist der 19. November.

Statt eisiger Temperaturen und wochenlanger Schneedecken könnte Österreich demnach eine vergleichsweise gemäßigte, feuchte und wechselhafte Jahreszeit bevorstehen.

Doch ganz so einfach ist es nicht. Die Bauernregel kennt kaum Abstufungen: Sie orientiert sich an einem einzigen Tag und versucht daraus Rückschlüsse auf Monate zu ziehen. Eine wissenschaftlich belastbare Winterprognose lässt sich daraus nicht ableiten.

Wie treffsicher ist das alte Wetter-Orakel?

So charmant die Überlieferung auch klingt: Meteorologisch ist die Aussagekraft äußerst gering. Das Wetter am 19. November erlaubt keine verlässlichen Rückschlüsse darauf, wie kalt, schneereich oder niederschlagsreich der gesamte Winter wird.

Die Bilder des Tages i ?

Dazu kommt der Klimawandel, der bekannte Wettermuster verändert und die Bedingungen zunehmend verschiebt. Was früher als vermeintlich verlässliche Bauernweisheit galt, lässt sich daher nicht einfach auf die heutige Zeit übertragen.

Selbst moderne Wettermodelle stoßen bei längerfristigen Vorhersagen an ihre Grenzen. Belastbare Detailprognosen sind in der Regel nur für einen überschaubaren Zeitraum möglich. Eine seriöse Vorhersage für die gesamten Wintermonate ist damit nicht möglich.