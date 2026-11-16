i Der Hundertjährige Kalender verspricht einen frühen Wintereinbruch, die aktuellen Wettermodelle für Österreich sind deutlich zurückhaltender. APA-Images / ALEX HALADA Hundertjähriger Kalender Wetter-Orakel warnt vor "viel Schnee" ab DIESEM Tag Der Hundertjährige Kalender prophezeit einen frühen Wintereinbruch: Schon Anfang Dezember soll Österreich im Schnee versinken. Was steckt dahinter? Von Heute Life 16.11.2026, 19:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Wintereinbruch mit jeder Menge Schnee, eisigen Temperaturen und stürmischen Tagen: Wenn es nach dem Hundertjährigen Kalender geht, könnte Österreich schon Anfang Dezember tief im Winter versinken. Die historische Wettervorhersage verspricht einen turbulenten Start in die kalte Jahreszeit. Doch wie viel ist an der Schnee-Warnung tatsächlich dran? Ein Blick auf die aktuellen Wettertrends für Österreich zeigt ein deutlich differenzierteres Bild.

Hundertjähriger Kalender kündigt viel Schnee an

Der November neigt sich dem Ende zu, der Winter steht vor der Tür. Geht es nach den Aufzeichnungen des sogenannten Hundertjährigen Kalenders, könnte es bereits in rund zwei Wochen richtig winterlich werden. Bereits ab dem 1. Dezember sagt das historische Wetterorakel "viel Schnee" voraus. Zunächst soll es stürmisch und windig werden, ehe ab Mitte des Monats klirrende Kälte Einzug hält.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Auch zum Jahresende verspricht die alte Prognose keine Entspannung: Weitere Schneefälle und eisige Temperaturen sollen Österreich in einen tiefwinterlichen Dezember führen. Eine Aussicht, die vor allem Wintersportfans freuen dürfte. Doch bevor die Schneeschaufeln hervorgeholt werden, lohnt sich ein genauerer Blick auf die tatsächliche Wetterentwicklung.

Das sagen die aktuellen Wettermodelle für Österreich

Die derzeitigen Langfristprognosen zeichnen nämlich ein anderes Bild. Nach einer Auswertung der europäischen ECMWF-Wettermodelle durch das Portal Tauernwetter spricht für Dezember 2026 einiges für überdurchschnittliche Temperaturen. Rund 65 Prozent der Modellberechnungen sehen einen zu warmen Monat. Beim Niederschlag gibt es hingegen noch kein eindeutiges Signal.

Auch eine Prognose der GeoSphere Austria deutete auf eine zunehmend mildere und feuchtere Wetterphase hin, die sich bis Anfang Dezember fortsetzen könnte. Damit steht die meteorologische Einschätzung zumindest vorerst im Gegensatz zum angekündigten massiven Wintereinbruch des alten Kalenders.

Dein Wetter Auswählen Mein Standort Wien Niederösterreich Oberösterreich Burgenland Kärnten Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg für Zum detaillierten Wetterbericht

Ganz ausgeschlossen ist Schnee damit allerdings nicht. Gerade in den österreichischen Alpen können sich die Wetterverhältnisse innerhalb kurzer Zeit ändern. Auch bei überdurchschnittlichen Monatstemperaturen sind kräftige Kälteeinbrüche und Schneefälle bis in tiefere Lagen möglich.

Was steckt hinter dem Wetterorakel?

Der Hundertjährige Kalender geht auf den deutschen Abt Mauritius Knauer zurück. Er leitete im 17. Jahrhundert das Zisterzienserkloster Langheim und führte zwischen 1652 und 1659 umfangreiche Wetteraufzeichnungen. Ursprünglich sollte sein Werk der Landwirtschaft helfen: Durch die Beobachtung des Wetters wollte Knauer bessere Rückschlüsse auf Aussaat, Ernte und landwirtschaftliche Erträge ziehen.

Die Bilder des Tages i ?

Seine vermeintlichen Langzeitprognosen basierten allerdings auf astrologischen Vorstellungen. Knauer ging davon aus, dass sieben Himmelskörper – darunter Saturn, Jupiter, Mars und der Mond – in einem festen Rhythmus das Wetter eines Jahres beeinflussen würden. Dieser Siebenjahreszyklus sollte sich immer wiederholen.

Aus heutiger wissenschaftlicher Sicht ist diese Annahme nicht haltbar. Die moderne Meteorologie betrachtet den Hundertjährigen Kalender daher nicht als verlässliches Instrument zur Wettervorhersage. Dass einzelne Prognosen tatsächlich eintreffen, ist kein Beleg für seine Treffsicherheit.