i Die klare Rosa-und-Blau-Trennung kann Folgen haben. iStock/ bokan76 Experten warnen Rosa und Blau: Was Klischees mit Kindern machen Puppen für Mädchen, Autos für Buben - solche Vorlieben sind oft erlernt. Sie können laut Forschung das Selbstbild und die Berufswahl prägen. Von Heute Life 14.11.2026, 09:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mädchen spielen mit Puppen in Rosa, Buben mit Autos und Bausteinen in Blau. Was vielen Eltern harmlos erscheint, kann laut Experten weitreichende Folgen haben - von schlechteren Schulnoten bis hin zur späteren Berufswahl.

Dabei ist die Farbzuordnung nicht naturgegeben: Früher war Rosa die typische Bubenfarbe, während Mädchen eher Blau trugen. Heute ist es umgekehrt - und Kinder greifen bereits ab zwei bis drei Jahren ganz von selbst zur "richtigen" Farbe, um sich geschlechtskonform zu verhalten.

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Wie es beim Wissenschaftsmagazin Quarks heißt, nehmen Kinder das Geschlecht schon sehr früh als wichtige Kategorie wahr. Bereits mit drei bis vier Monaten unterscheiden Babys zwischen männlichen und weiblichen Gesichtern. Zwischen drei und sieben Jahren entwickeln sie erste Geschlechterstereotype.

Auswirkungen auf Schule und Beruf

Besonders problematisch: Die Klischees können Mädchen in Mathematik negativ beeinflussen. Spielen Mädchen etwa seltener mit Bausteinen, weil diese als "männlich" gelten, fehlt ihnen möglicherweise Training für ihr räumliches Vorstellungsvermögen.

Auch Buben leiden unter den Rollenbildern. Sie bitten seltener um Hilfe, weil es nicht den klassischen Erwartungen entspricht. Das kann sich negativ auf schulische Leistungen auswirken - und später sogar auf die Gesundheit, weil Männer seltener zum Arzt gehen.

Doppelmoral bei den Geschlechtern

Interessant: Während "wildfangiges" Verhalten bei Mädchen heute eher akzeptiert wird, erfahren Buben oft negative Reaktionen, wenn sie sich für "mädchenhafte" Dinge interessieren.

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Experten betonen: Stereotype sind nicht grundsätzlich schlecht - Kinder nutzen sie, um ihre Umwelt zu ordnen. Problematisch wird es erst, wenn Erwartungen den Kindern bestimmte Erlebnisse oder Fähigkeiten verwehren. Je weniger sie das Gefühl haben, Rollen entsprechen zu müssen, desto freier können sie sich entwickeln.