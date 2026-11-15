i Am Leopolditag zeigt sich Österreich vielerorts freundlich, doch frostige Morgenstunden erinnern daran, dass der Winter bereits vor der Tür steht. iStock/goce Alte Bauernregel Kehrt jetzt der Altweibersommer zurück? St. Leopold verspricht Sonne: Österreich wird vielerorts freundlich. Doch Frost und Nebel machen den Altweibersommer zur Illusion. Von Heute Life 15.11.2026, 15:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der 15. November könnte noch einmal mit freundlichem Herbstwetter überraschen. Eine alte Bauernregel verspricht rund um den Namenstag des heiligen Leopold sogar einen letzten Hauch von Altweibersommer. Tatsächlich zeigt sich das Wetter in Österreich am Sonntag vielerorts von seiner sonnigen Seite. Doch wer auf warme Tage ohne Jacke hofft, sollte genauer hinsehen: Der Morgen beginnt verbreitet frostig, und in manchen Regionen hält sich hartnäckiger Nebel.

Hoffnung auf milde Herbsttage

Eine überlieferte Bauernregel zum 15. November lautet:

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„Der heilige Leopold ist oft noch dem Altweibersommer hold.“

Gemeint ist Leopold III., der österreichische Landespatron, dessen Gedenktag an diesem Datum begangen wird.

Der Spruch klingt vielversprechend: Noch einmal Sonne tanken, die Winterjacke zu Hause lassen und den Herbst genießen, bevor der Winter endgültig Einzug hält. Doch die Bauernregel hat einen kleinen Haken. Denn was früher als Altweibersommer bezeichnet wurde, entspricht nicht unbedingt dem heutigen meteorologischen Verständnis.

Sonne, aber auch Frost

Die aktuelle Prognose für Sonntag, den 15. November, macht durchaus Hoffnung auf einen freundlichen Tag. Laut GeoSphere Austria lösen sich viele Nebel- und Hochnebelfelder im Laufe des Vormittags auf. Anschließend überwiegt abseits der Nebelzonen der Sonnenschein. Lediglich entlang der Donau und teilweise im Waldviertel kann es länger trüb bleiben.

Die Temperaturen zeigen allerdings, dass der Herbst bereits deutlich auf Winterkurs ist. In der Früh liegen die Werte zwischen minus 8 und plus 3 Grad. Am Nachmittag werden je nach Region, Nebel und Sonnenschein etwa 3 bis 11 Grad erreicht.

Besonders mild kann es an der föhnigen Alpennordseite werden. Auch im Westen sind freundliche Bedingungen zu erwarten. Im Osten und Südosten kann dagegen der Nebel den Sonnenschein länger ausbremsen.

Altweibersommer? Meteorologisch ein Missverständnis

Wer am 15. November von Altweibersommer spricht, verwendet den Begriff deutlich großzügiger als die Meteorologie. Klassischerweise bezeichnet er eine stabile Hochdruckwetterlage im Frühherbst, die vor allem zwischen Mitte September und Anfang Oktober auftritt.

Typisch sind sonnige, ungewöhnlich warme Tage, während die Nächte bereits deutlich abkühlen können. Eine milde Schönwetterphase im November wird dagegen häufig als Martinssommer oder Novemberfrühling bezeichnet.

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Der Unterschied ist also mehr als eine Frage der Bezeichnung: Der klassische Altweibersommer gehört in eine andere Jahreszeit. Ein paar sonnige Stunden rund um den Leopolditag machen noch keinen zweiten Altweibersommer.

Bauernregel ist keine verlässliche Wetterprognose

Auch wenn der Spruch zum Leopolditag seit Generationen überliefert wird, sollte man ihn nicht als zuverlässige Vorhersage verstehen. Bauernregeln beruhen auf langjährigen Beobachtungen und regionalen Erfahrungen. Eine wissenschaftlich belastbare Garantie für einen bestimmten Wetterverlauf liefern sie allerdings nicht.

Ein sonniger 15. November bedeutet deshalb keineswegs, dass auch die kommenden Wochen mild bleiben. Gerade im Spätherbst können sich die Wetterverhältnisse rasch ändern.