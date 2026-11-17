i Frauen frieren häufig schneller als Männer. iStock/Stephanie Verhart Kälte-Rätsel Darum frieren Frauen schneller – neue Studie verblüfft Kalte Hände, eisige Füße und ständig das Bedürfnis nach einer Decke: Eine neue Studie könnte erklären, warum Frauen häufig mehr Wärme brauchen. Von Heute Life 17.11.2026, 11:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie sitzt mit Wollsocken und Kuscheldecke auf der Couch, während er daneben gemütlich im T-Shirt fernsieht. Nachts schiebt sie ihre eiskalten Füße unter seine Bettdecke, er zuckt erschrocken zusammen. Kommt dir bekannt vor? Dass Frauen häufiger frieren als Männer, ist offenbar mehr als nur ein hartnäckiges Klischee. Eine neue Studie liefert jetzt spannende Hinweise darauf, warum das so sein könnte.

Forscher entdecken erstaunlichen Unterschied

Warum empfinden Frauen und Männer dieselbe Temperatur oft völlig unterschiedlich? Dieser Frage gingen Wissenschaftler in einer Studie nach, die im Fachjournal "The Journal of Physiology" veröffentlicht wurde. Dafür untersuchten sie das Temperaturempfinden von Mäusen – und tatsächlich zeigte sich ein deutlicher Unterschied zwischen den Geschlechtern: Weibliche Tiere bevorzugten eine wesentlich wärmere Umgebung als männliche.

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Vier Grad machen den Unterschied

Die Ergebnisse überraschen: Während sich männliche Mäuse im Durchschnitt bei 31,9 Grad Celsius am wohlsten fühlten, lag die bevorzugte Temperatur der Weibchen bei 35,9 Grad. Das sind ganze vier Grad Unterschied. Bei einer Umgebungstemperatur von 38 Grad hielten sich die Weibchen weiterhin gerne im warmen Bereich auf. Die Männchen hingegen wichen der Hitze eher aus. Besonders interessant: Die Körpertemperatur der Tiere unterschied sich kaum. Entscheidend war also nicht, wie warm sie tatsächlich waren, sondern welche Umgebungstemperatur sie bevorzugten.

Hormone & Nervenzellen spielen mit

Die Forscher stießen auch auf mögliche biologische Ursachen. Im Mittelpunkt stehen zwei Temperatursensoren des Nervensystems: TRPM8 und TRPM2. Diese Eiweißstrukturen helfen dem Körper dabei, Kälte und Wärme wahrzunehmen. Den Ergebnissen zufolge können sie bei männlichen und weiblichen Mäusen unterschiedlich zum Temperaturempfinden beitragen.

Auch das Sexualhormon Testosteron dürfte dabei eine Rolle spielen. Die Unterschiede könnten somit zumindest teilweise biologisch bedingt sein – und nicht bloß eine Frage der Gewohnheit.

Warum Frauen auch im Büro öfter frieren

Dass Frauen häufig wärmere Räume bevorzugen, wurde bereits in früheren Untersuchungen am Menschen beobachtet. Während Männer oft Temperaturen um 22 Grad Celsius angenehm finden, liegt die bevorzugte Raumtemperatur von Frauen in manchen Studien eher bei 25 Grad. Das könnte erklären, warum es im Büro, im Schlafzimmer oder beim Fernsehen regelmäßig Diskussionen über die Heizung gibt. Allerdings beeinflussen auch Körperbau, Muskelmasse, Stoffwechsel, Kleidung und persönliche Gewohnheiten, wie schnell jemand friert.

Mit diesen Tipps hast du es zu Hause immer schön warm i ?

Die neue Untersuchung wurde an Mäusen durchgeführt. Ob die entdeckten Mechanismen beim Menschen genauso funktionieren, müssen weitere Studien erst zeigen.